«Золотой» квартет у подножия Ильменских гор

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды отлично выступили на чемпионате и первенстве России по маунтинбайку, который проходил в городе Миассе, расположенном у подножия Ильменских гор.

Как сообщили в Минспорте Чувашии, в битве сильнейших велосипедистов страны преуспел наш Евгений Ефграфов, выигравший золотую награду чемпионата России. В гонке юниоров 17-18 лет первое и третье места заняли Роман Романов и Леонид Павлов.

Среди девушек 15-16 лет золотую награду выиграла Элина Семенова, а в группе самых юных участников (13-14 лет) быстрее всех добрался до финиша Дмитрий Петров.