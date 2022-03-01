Спортсмены из Чувашии успешно выступили на российских соревнованиях по легкой атлетике и велоспорту

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Капризы погоды в день старта осложнили гонку, но Алексей Анисимов (в центре) справился с проблемами лучше всех. Фото cap.ru.

На прошедшем недавно в Кисловодске Кубке России по легкоатлетическому кроссу Даниил Дмитриев сумел завоевать бронзовую медаль в возрастной группе до 23 лет. Как сообщили в Минспорта Чувашии, подопечный тренера Валентина Давалова пробежал дистанцию в 5 км за 15 минут 42 секунды. Первое место занял представитель Татарстана Фазыл Хусаенов, а второе — Артем Попов из Хакасии.

Даниилу пришлось преодолеть непростую трассу, чтобы завоевать важную медаль. Фото cap.ru.

А воспитанник республиканской спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды и Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова Алексей Анисимов продемонстрировал отличный уровень подготовки на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку. Состязания в Геленджике собрали более 250 велогонщиков из 25 регионов страны — они разыграли награды заездов среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет. В юниорской группе и стал победителем наш Алексей Анисимов. Дистанцию в 3 км спортсмен из Чувашии преодолел за 19 минут 49 секунд, опередив всех гонщиков в пелотоне (в основной группе спортсменов. — Прим. ред.). Серебряную награду завоевал представитель Санкт-Петербурга Аким Мологин, а «бронзу» — Ярослав Орлов из Московской области.

Опубликовано: 28 марта 2022 г.


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