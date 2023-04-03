Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды Алексей Анисимов завоевал Кубок России по велоспорту в дисциплине «шорт-трек».

В рамках второго этапа соревнований, прошедших в Краснодарском крае, наш спортсмен занял пятое место. Такой результат вкупе с «золотом» первого этапа Кубка России позволил Алексею с 42 очками финишировать на первом месте в общем зачете турнира, сообщили в Минспорте Чувашии. На второй позиции рейтинга оказался велосипедист из Самарской области Максим Гоголев с 34 очками, а замкнул тройку призеров представитель Санкт-Петербурга Иван Романов, набравший 30 баллов.