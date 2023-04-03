Алексей Анисимов завоевал Кубок России по велоспорту

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Алексей Анисимов успевает выступать в различных велоспортивных дисциплинах — от «шорт-трека» до «велокросса». Фото sportup.su

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды Алексей Анисимов завоевал Кубок России по велоспорту в дисциплине «шорт-трек».

В рамках второго этапа соревнований, прошедших в Краснодарском крае, наш спортсмен занял пятое место. Такой результат вкупе с «золотом» первого этапа Кубка России позволил Алексею с 42 очками финишировать на первом месте в общем зачете турнира, сообщили в Минспорте Чувашии. На второй позиции рейтинга оказался велосипедист из Самарской области Максим Гоголев с 34 очками, а замкнул тройку призеров представитель Санкт-Петербурга Иван Романов, набравший 30 баллов.

Опубликовано: 26 апреля 2023 г.


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