В Чебоксарах сотрудники МЧС России пришли на помощь шестилетней девочке, которая оказалась дома одна. Как рассказали в ведомстве, пока взрослых не было рядом, за ребенком присматривал старший брат. Вечером парень ушел гулять и оставил сестренку взаперти. Телефон девочки разрядился, и она запаниковала. Тогда малышка вышла на балкон на восьмом этаже, открыла окно и громко заплакала. Бдительные прохожие обратили внимание на детский плач и незамедлительно вызвали спасателей. По автолестнице к девочке поднялся пожарный МЧС России Алексей Петров и попал в квартиру через балкон. «Напуганная девочка плакала навзрыд, но, увидев меня, успокоилась. Вместе дождались прихода бабушки», — рассказал спасатель. Когда опасность миновала, собравшиеся во дворе многоэтажки люди встретили пожарного аплодисментами.
Опубликовано: 10 июля 2025 г.
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