Пляжи готовятся принять отдыхающих, а спасатели напоминают о безопасности на воде

Река так и манит купаться…

«Уважаемые отдыхающие, купальный сезон еще не начался, вода пока холодная. Убедительная просьба не подвергать себя опасности, следите за детьми, будьте предельно внимательны, не оставляйте их без присмотра!» — по громкой связи с катера предупреждал отдыхающих чебоксарцев на берегу Волги начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашии Сергей Аршинов. Вместе с сотрудниками МЧС на борту моторного судна «Касатка» патрулировали побережье и экипированные в спасательные жилеты журналисты…

По водной глади, как по дороге

В последнее время катера МЧС то и дело курсируют по водной глади Волги и Суры, в патрулировании задействован чуть ли не весь состав Государственной инспекции по маломерным судам, ежедневно в рейд выходят до 11 судов. И беспокоиться есть из-за чего: лишь вчера в Чувашии повеяло привычным весенним холодком, а до этого несколько дней погода стояла по-летнему жаркая, из-за чего людей массово потянуло к реке. Значит, стоит снова напомнить им о правилах поведения на воде.

ЦИФРЫ 13 пляжей и около 90 мест для купания и отдыха готовятся открыть к летнему сезону города и районы республики, сообщил Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашии.

Несмотря на то что всю неделю было тепло, вода в Волге прогрелась всего лишь до 8 градусов, предупреждали чебоксарцев на Московской набережной специалисты ГИМС, тогда как купаться можно при 18-20 градусах. Впрочем, в минувшую среду люди, пришедшие в полдень позагорать на пляже, не рисковали купаться в ледяной воде, разве что на несколько секунд заходили намочить ноги и тут же уходили греться на песок.

Причем отдыхали горожане на так называемой бетонке, поскольку по песчаному пляжу в это время разъезжал трактор. К месту купания подвозили свежий песок, а техника его разравнивала. «Главный пляж столицы республики приводят в порядок к открытию купального сезона», — объяснили нам инспекторы и повернули катер прочь от берега.

Между тем стремительная «Касатка» преодолевала разбушевавшиеся на Волге волны. «В ветреную погоду на Чебоксарском «море» штормит так, что небольшое судно может легко перевернуться», — рассказывали нам члены экипажа. Может, поэтому во время нашего рейда нам встретилось лишь одно судно. При проверке у владельца катера оказалось все в порядке, и он продолжил свой путь.

КСТАТИ По данным ГИМС, в Чувашии зарегистрировано свыше 8 тысяч маломерных судов (суда до 20 метров вместимостью не более 12 человек), из них 5 тысяч числятся в Чебоксарах.

«Скоро лето, а значит, все больше людей будут кататься на лодках и катерах, а для их владельцев, как и для водителей на дорогах, существуют свои правила. При движении по воде нужно быть предельно внимательным, соблюдать правила, уметь распознавать знаки, уважать других участников движения и, конечно же, не садиться за штурвал в нетрезвом виде», — напомнил Сергей Вячеславович.

На воде не нарисуешь разметку, поэтому в качестве знаков здесь служат буи.

Купающиеся могут плавать в пределах оранжевых буйков, между которыми протягивается канат с пластиковыми поплавками. Красный буй указывает на кромку правого берега, белый или черный — левого берега. В этих местах ходят маломерные суда, а вот дальше этих буйков идут теплоходы и баржи. А если на буйке встретится крестик — в этом месте есть какая-то опасность.

Трагедии случаются внезапно

Побережье патрулируется инспекторами ГИМС не только на катерах, проводят они и пешие рейды. Вот и в этот раз прошлись по набережной, беседовали с отдыхающими и предупреждали родителей, чтобы внимательнее присматривали за детьми.

Ведь трагедия может произойти внезапно, стоит только на секундочку отвлечься. В прошлом году к этому времени в Чувашии утонули уже два ребенка (одна трагедия произошла в апреле, другая — в мае). Всего же, как сообщила «СЧ» старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Чувашии по взаимодействию со СМИ Евгения Кузнецова, в 2020 году в реках и водоемах Чувашии утонули 33 человека, пятеро из них — дети.

ГЕРМАН МАЙКОВ,

начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Чувашии: «Мы всегда предупреждаем, чтобы взрослые следили за детьми, раз за разом повторяем, что беспечность на воде или рядом с ней не прощает ошибок. Мы за то, чтобы люди купались не в стихийных местах, а в специально оборудованных, чтобы отдыхающим было комфортно и безопасно, чтобы на пляжах дежурили спасатели и медики, чтобы рядом были люди, ведь, случись что, будет кому прийти на помощь…»

«Причины трагедий разные: где-то ребятишки, толком не умея плавать, лезли в воду без присмотра родителей или купались в необорудованных местах, — перечислила Евгения Вадимовна. — В Новочебоксарске, например, 15-летний подросток, несмотря на то что умел плавать, поскользнулся на бетонной плите, упал в воду и захлебнулся. Ну а взрослые нередко гибнут из-за злоупотребления алкоголем».

В этом году в республике зарегистрирован пока один несчастный случай на воде — в начале мая в одном из сельских водоемов утонул мальчик. По информации из неофициальных источников, он упал в воду, катаясь на велосипеде…

Чтобы было комфортно и безопасно

Вот почему к каждому летнему сезону ведется тщательная подготовка и проверка всех пляжей. Купальный сезон традиционно планируют открыть 1 июня.

Всего, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Чувашии Германа Майкова, в республике к открытию готовятся 13 городских пляжей, 8 из них — в столице Чувашии и в пригороде, остальные находятся в Ядрине, Новочебоксарске и Козловке. А вот марпосадцам, сказал инспектор, с отдыхом на пляже придется подождать, там идет масштабная реконструкция набережной. Но даже если горожане придут к Волге, спасательная станция «Марпосадская» будет начеку, заверил Герман Геннадьевич.

Также порядка 90 мест для комфортного безопасного купания и отдыха людей будет оборудовано в сельских поселениях. К началу сезона администрации городов готовят штатное количество спасателей и медработников для дежурства на пляжах. В конце мая пройдет проверка их готовности к открытию.

По словам Германа Майкова, береговая зона отдыха должна быть комфортной и безопасной, оборудована скамейками, кабинками для переодевания, солнцезащитными конструкциями и, конечно, информационным стендом, где будут описаны правила поведения на пляже и на воде. Само место купания должно быть обследовано водолазами, расчищено от мусора и предметов, которые могут травмировать людей. Если комиссия посчитает, что пляж готов к приему отдыхающих, он получит «добро» на открытие.

«Почему мы говорим пока только о готовности пляжей этим летом? — предугадал вопрос журналистов Герман Майков. — Тут последнее слово за Управлением Роспотребнадзора по Чувашии, которое вынесет решение с учетом эпидемиологической обстановки в республике».

МЕЖДУ ТЕМ

Столица готовится к лету

Как уже заметили наши журналисты во время речной «прогулки» с сотрудниками МЧС, чебоксарские пляжи вовсю готовятся к началу купального сезона. Почти одновременно с рейдом по Волге на Московской набережной прошло выездное совещание главы администрации города Алексея Ладыкова, на котором была поставлена задача — к 1 июня прибрежная зона отдыха должна быть готова к приему горожан и гостей столицы. В порядок приводятся четыре муниципальных пляжа: Центральный, Афанасьевский, Новосельский и Левобережный. Коммунальные службы убирают тут мусор, завозят и разравнивают песок, ремонтируются площадки и малые формы.

Как сообщили в администрации города, на каждом пляже будут ежедневно дежурить спасатели и медработники. Особое внимание — к спортивным и детским игровым зонам, расположенным вдоль набережной. Готовятся к открытию памп- и дерт-треки, баскетбольная площадка, скейт-парк. Глава администрации поручил пригласить на открытие профессиональных спортсменов, которые покажут возможности новых для чебоксарцев площадок. На месте снесенной по решению суда базы отдыха «Фрегат» к концу июня появится еще одна современная спортивно-игровая зона. Появятся новые кафе, в том числе в июле — напротив Центрального пляжа. В конце июня заработает станция проката лодок и катамаранов на Чебоксарском заливе рядом со сквером Екатерины.

…Наверное, таким и должно быть сегодня комфортное и безопасное место отдыха в летнюю пору — настоящий центр притяжения, где можно и искупаться, и отдохнуть,

и позаниматься спортом. А то ли еще будет!

Напомним, реконструкция столичной набережной продолжается. Нынче стартует ее пятый этап. До 30 августа 2022 года будет благоустроено еще семь зон отдыха и обновлен Новосельский пляж.

Фото МЧС по Чувашии

В составе экипажа шестиместной «Касатки» во время патрулирования правого берега Волги в этот раз оказались не только инспекторы ГИМС, но и журналисты.