Сотрудники МЧС России по Чувашии приняли участие в акции по сдаче донорской крови

Такое призвание — спасать людей

В преддверии Дня пожарной охраны России более 50 человек — пожарные, инспекторы по маломерным судам, специалисты Государственного пожарного надзора и Центра управления в кризисных ситуациях приняли участие в донорской акции. Все добровольцы прошли медицинский осмотр для проверки состояния здоровья и определения медицинских противопоказаний. В среднем каждый участник благотворительной акции сдал около 450 мл крови и ее компонентов.

Инициатива по сдаче крови уже стала достойной уважения традицией для сотрудников чрезвычайного ведомства. Об этом говорит тот факт, что среди спасателей есть и Почетные доноры. Это помощник начальника караула чебоксарской 4-й пожарно-спасательной части Геннадий Андреев и заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Трифонов. Каждый из них безвозмездно сдал кровь более 40 раз.

Вместе со своими коллегами в акции принял участие начальник Главного управления МЧС России по Чувашии Валерий Зеленин. «В сдаче донорской крови я сам стараюсь участвовать каждый год и сейчас испытываю чувство гордости за своих коллег-спасателей. Они не понаслышке знают цену человеческой жизни и всегда готовы оказать реальную помощь людям, оказавшимся в беде», — сказал Валерий Зеленин.

Фото 21.mchs.gov.ru

Стать донором крови для сотрудников МЧС — еще одна возможность спасти чью-то жизнь.