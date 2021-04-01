На командно-штабных учениях проверили готовность к природным катаклизмам

Пожар учебный — действия реальные

Сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники лесопожарной службы, росгвардейцы — все экстренные службы были задействованы во всероссийских командно-штабных учениях МЧС, которые на этой неделе прошли во всех регионах страны, в том числе и в Чувашии.

Во всех районах республики отрабатывали действия по ликвидации последствий весеннего половодья и тушению природных пожаров. На три дня полевой лагерь развернулся и в заволжском поселке Октябрьский.

Здесь сосредоточилась специальная техника, были разбиты палатки со всем необходимым в случае ЧС. В учениях принял участие Олег Николаев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. В сопровождении начальника Главного управления МЧС России по Чувашии Валерия Зеленина и председателя ГКЧС Чувашии Олега Яковлева он ознакомился с полевым лагерем группировки функциональных и территориальной подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в режиме видеосвязи заслушал доклад из Алатыря по вопросам прохождения половодья.

Также здесь обсудили произошедший в тот же день в селе Русские Алгаши Шумерлинского района пожар, в котором сгорели четыре бревенчатых дома (из них два жилых) и деревянный сарай. Олег Николаев распорядился срочно оказать помощь пострадавшим. Он напомнил, что в среду Кабинет министров республики принял постановление об изменении порядка предоставления единовременной материальной помощи гражданам за счет средств региональной казны. «Если пострадавшие в результате пожара попадут под это решение, то срочно надо оказать им помощь», — сказал руководитель региона.

Местом условной ЧС стал заволжский поселок Первомайский. По легенде, события там развивались по наихудшему сценарию: населенному пункту угрожали сразу и подтопление, и пожар. Оперативные службы сработали четко и слаженно, а вместе с сотрудниками МЧС в тушении учебного пожара участвовал и Глава республики. На борьбу с огнем он встал, экипированный в спецодежду пожарных, испытав на себе, в каких условиях приходится действовать огнеборцам. «Ощутил на себе всю «тяжесть» ответственности сотрудников, которые ежедневно находятся на страже нашей безопасности», — написал позже Олег Николаев в своем Инстаграме.

Глава Чувашии также отметил, что с 25 апреля в республике будет установлен особый противопожарный режим. Олег Николаев поручил ГКЧС Чувашии совместно с Госслужбой по делам юстиции проанализировать действующие нормы административного кодекса, касающиеся ответственности за пал травы. По его мнению, наказание должно назначаться в зависимости от ущерба, нанесенного пожарами. «К сожалению, ежегодно в Чувашии возникают пожары из-за сжигания мусора и сухой травы. Это происходит в одних и тех же районах республики, это говорит о том, что жители относятся к запрету недостаточно ответственно. Прошу всех обратить внимание, не допускать подобных случаев, а также незамедлительно сообщать в экстренные службы», — обратился он к подписчикам в Инстаграме.

Фото cap.ru

Облачившись в боевку пожарного, в тушении учебного пожара участвовал Олег Николаев.