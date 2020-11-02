На самом большом катке республики приступили к заливке льда

Не дожидаясь прихода календарной зимы, в парке «Амазония» начали готовить самый большой каток в Чувашии площадью более шести тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты наращивают лед до нужной толщины, открыть каток планируют к 5 декабря.

Высокие сапоги, прорезиненные перчатки, лопата и много воды — вот, казалось бы, и все, что требуется для создания катка. Но, несмотря на кажущуюся простоту, процесс этот долгий и кропотливый. Сначала площадку равномерно заливают холодной водой из шланга (на каток в «Амазонии» на это уходит целый день), через некоторое время наносят новые «слои» и так до тех пор, пока толщина льда не достигнет 10-15 см. Последний штрих наносит специальная ледорезная машина. Она шлифует поверхность, чтобы кататься по ней было легко и быстро.

На катке в «Амазонии» трудится бригада из трех человек. Как только ударили морозы, специалисты успели «наморозить» основание, а на этой неделе в их работу вмешалась погода — при нулевой температуре хорошего льда добиться сложно. «Для нас идеально, когда хотя бы -5-10 градусов. Придется подождать, когда подморозит. Когда толщина будет достаточной, сверху пройдемся горячей водой, чтобы поверхность стала гладкой», — говорит ледовар Егор Кадейкин. В «Амазонии» молодой человек готовит каток уже третий год, а не в сезон работает строителем. Необычную профессию освоил еще в детстве, когда помогал взрослым заливать хоккейную коробку у школы № 35 в Чебоксарах.

На катке, как и везде в парке, по словам управляющего Руслана Аксакова, обеспечат все меры безопасности. Зимних развлечений здесь приготовили много: это и кросс-тюбинг, и батутный парк, и катание на ватрушках по склону с бугельным подъемником. А вот от резиденции Деда Мороза из-за эпидситуации в этом году решили отказаться.

В ТЕМУ

Стоит ли рисковать ради красивых фотографий?

В первые по-настоящему морозные выходные, судя по социальным сетям, многие устремились за Волгу — покататься на коньках по зеркальной глади Варламовки и Юлуксьера. На скованные льдом речку и озеро взрослые брали маленьких детей, устраивали фотоссесии. Мы решили поинтересоваться, насколько безопасен первый лед и подходят ли сейчас природные водоемы для любимых зимних забав.

Торопиться опробовать первый лед, каким бы прочным он не казался, старший государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Чувашии Сергей Аршинов не рекомендует — лучше поберечь себя и подождать, пока он окрепнет. Но правильнее всего все-таки кататься на коньках в специально отведенных для этого местах. «Лед на водоемах непредсказуем, это всегда риск», — предупреждает инспектор. На естественных водоемах могут быть течения и родники, и чем они сильнее, тем тоньше лед. Прежде чем на него выйти, отмечает Сергей Аршинов, нужно убедиться, что толщина льда не менее 7 см, а сам он прозрачный, голубоватого или зеленоватого оттенка. Такой лед способен выдержать взрослого человека, перемещаться по нему нужно по одному, соблюдая дистанцию в 5-6 метров.

Совсем не лишним будет напомнить о мерах безопасности и известным смельчакам — любителям зимнего лова. Рыбакам при первом выходе на лед Сергей Аршинов рекомендует основательно подготовиться и не отправляться на рыбалку в одиночку. С собой обязательно должна быть пешня — палка с острым наконечником, которой простукивают лед впереди, длинная веревка с грузиком и «самоспасалки» — шильца для вбивания в лед, которые вешаются на шею.

Фото Максима Васильева

Каток под открытым небом как слоеный пирог. За его качество отвечают специальные люди — ледовары.