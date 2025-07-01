Устранить нарушения, сделать перерасчёт

Прокуратура провела проверку филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», который во время ремонтных работ больше чем на 14 дней отключил от горячего водоснабжения ряд многоквартирных домов и социальных объектов Чебоксар. Как пояснили коммунальщики, причиной стали многочисленные аварийные ситуации на трубопроводах. В адрес филиала внесено представление. В частности, поставлен вопрос о незамедлительном принятии мер по устранению допущенных нарушений, организации перерасчета платы за горячее водоснабжение.

В отношении главного инженера возбуждено дело по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами). Также решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора филиала, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото Веры Захаровой