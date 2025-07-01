Слышать друг друга сердцем

Семьдесят лет в любви и согласии. Супруги Григорьевы из Красноармейского муниципального округа отметили благодатную свадьбу.

Валерьян Григорьевич и Мира Никандровна познакомились еще в школьные годы — учились в одном классе. Оба выбрали профессию учителя и вместе поступили в педагогический институт. Так и по жизни пошли рука обо руку, создав семью.

Трудовую деятельность глава семейства начал учителем русского языка в Янгасинской восьмилетней школе. Впоследствии посвятил себя и партийной работе. Ушел на заслуженный отдых с должности заведующего методическим кабинетом отдела образования. Валерьян Григорьев — ветеран войны и труда, отмечен рядом почетных медалей и дипломов. Супруга много лет проработала учителем математики и физики, выпустила семь школьных классов. Мира Никандровна отмечена знаком «Отличник народного просвещения» и неоднократно награждалась грамотами Министерства образования России и Чувашии.

Сегодня у юбиляров большая дружная семья: трое детей, шестеро внуков и 14 правнуков. Среди родных много преподавателей и медиков, продолжающих славные семейные традиции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжество прошло в домашней обстановке. Глава округа Павел Семенов вручил супругам Благодарственное письмо Госслужбы Чувашии по делам юстиции и преподнес памятный подарок. Присоединилась к поздравлениям начальник отдела ЗАГС Елена Павлова. Григорьевы расписались в «Книге юбиляров», поделились воспоминаниями и открыли секрет семейного долголетия. Главный ключ к счастью — это способность слышать и понимать друг друга, а также умение вовремя промолчать, чтобы избежать обид и разногласий.

Внимание и уважение друг к другу помогают сохранить лад в семье, говорят супруги Григорьевы. Фото cap.ru