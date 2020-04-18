Врио Главы Чувашии подвел итоги пасхальной недели

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По его словам, на этой неделе была поставлена своеобразная точка сразу по нескольким вопросам. Госсовет республики принял законопроект о единовременной выплате участникам великой отечественной войны из республиканского бюджета. Они получат по 25 тысяч рублей.

Также вступило в силу решение о дополнительном субсидировании процентной ставки по программе сельской ипотеки. Теперь она может быть выдана под 0.1 процента. Кстати, воспользоваться субсидией смогут и те, кто уже успел получить сельскую ипотеку.

«Мы представили индивидуальный план социально-экономического развития Чувашии, в рамках которого получим 5 миллиардов рублей на решение конкретных задач. Эффект от этой работы должен почувствовать каждый житель Чувашии», — сообщил Олег Николаев.

Главной темой руководитель республики назвал противодействие распространению коронавируса:

«Не устану, говорить слова благодарности врачам, на которых сегодня легла основная нагрузка в борьбе с распространением инфекции. Так же говорю спасибо правоохранительным органам и волонтерам. С каждым днем растет число желающих оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Организации и предприятия Чувашии так же включаются в работу и помогают с приобретением техники, обеспечением врачей автотранспортом, предоставляют продукты…говорю Спасибо каждому, кто не остался равнодушным в этой непростой ситуации».

Олег Николаев поздравил православных христиан Чувашской Республики со Светлым Христовым Воскресением.

«К сожалению, в этом году нарушен привычный ход вещей. Из-за коронавируса мы не можем встретить праздник в любимых храмах и должны оставаться дома в целях безопасности – как своей, так и наших родных и близких. Я уверен, величие праздника Пасхи ничто не может омрачить, наша вера поможет преодолеть все трудности. Пусть светлая Пасхальная радость наполнит каждый дом, принесет надежды на перемены к лучшему, вдохновит на добрые дела и поступки» Олег Николаев пожелал всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия!

Опубликовано: 18 апреля 2020 г.


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