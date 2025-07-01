К 105-летию республики в свет вышла книга «Чувашия. Наследие Улыпа».

Полноцветное, широкоформатное, богато иллюстрированное издание подготовили Минкультуры Чувашии вместе с Чувашским национальным музеем при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева. Фотолетопись ко Дню республики напечатали тиражом в 1 тысячу экземпляров.

Как сообщила «СЧ» министр культуры Чувашии Светлана Каликова, получилось «визуальное путешествие по региону, отражающее его мощь, красоту и богатство традиций».

Книга состоит из шести глав: «Природные ландшафты», «Древнее наследие», «Культурный код Чувашии», «Чебоксары: от крепости до столицы», «Место силы: путь к гармонии», «Великая сила — для благих дел». Каждый из разделов предваряет отрывок из легенды о национальном богатыре Улыпе. Иллюстрации к ним создала известный дизайнер Дарья Степанова.

Издание рассказывает о природном и культурном наследии чувашского края, раскрывает свидетельства исторического прошлого, археологические артефакты, особенности культуры. На страницах показаны туристические достопримечательности малой родины — от природных объектов до чудес инженерной мысли, представлены как сохранившиеся памятники архитектуры, так и современные здания Чебоксар, объекты инфраструктуры, ведущие промышленные предприятия региона.

По словам Светланы Анатольевны, в проект включены работы 33-х фотографов. Своими ценными архивами поделились администрация Чебоксар, столичный Туристско-информационный центр, ведущие республиканские газеты, в том числе и «Советская Чувашия». Также в книгу вошли удачно пойманные кадры фотолюбителей. Тот, кто познакомится с этим «путеводителем», по мнению министра, непременно влюбится в наш регион и захочет увидеть все представленные места и события своими глазами.

Оценил альбом и руководитель региона. «Особенно важно, что Чувашия показана не только как место с богатой историей и неповторимым культурным наследием, но и как современный регион, где каждый житель вносит вклад в развитие малой родины», — поделился Олег Николаев впечатлениями о книге с подписчиками своего телеграм-канала. Он подчеркнул, что за прекрасным изданием стоит колоссальная работа, начавшаяся в августе прошлого года. И поблагодарил всех, кто вложил душу в проект, особенно министра культуры Чувашии Светлану Каликову, чья идея легла в основу альбома.

«Эта книга вдохновит жителей республики на новые свершения во благо нашей Чувашии!» — выразил уверенность Олег Алексеевич.

Кстати, подарочный экземпляр уже можно приобрести в Чувашском национальном музее.

Фото Чувашского национального музея

В книгу-альбом «Чувашия. Наследие Улыпа» вошли как профессиональные снимки опытных художников-документалистов, так и случайные кадры фотолюбителей.