Архангел Лок опередил фаворитов

В Новочебоксарске состоялись конные бега на Кубок Главы Чувашской Республики. В соревнованиях участвовали наездники, прошедшие отбор на праздниках «Акатуй» и «Сабантуй» в муниципальных округах, а также спортсмены из Республики Татарстан. За главный приз поборолись 45 пар наездник-лошадь.

Третий год подряд конные бега в городе химиков собирают все больше и больше зрителей, что не удивительно, ведь здесь царит атмосфера веселья и азарта. Помимо спортивной составляющей, организаторы праздника подготовили зоны отдыха для взрослых и детей — карусели, качели, палатки с фермерской продукцией и всевозможными сувенирами.

Но все внимание, конечно же, было устремлено на коней. Угадать победителя Кубка Главы Чувашии оказалось непросто. Фаворитами значились лидеры забегов прошлых лет – жеребцы Зов Предков и Ворчун. Но по итогам финального забега обладателем главного приза стал Архангел Лок.

О том, как прошло одно из ярких событий Дня республики, читайте в следующем номере газеты.