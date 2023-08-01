Рожденные бежать рысью

12 августа в поселке Совхозный Ядринского муниципального округа состоялся финал Кубка Чувашии по конным бегам. Сегодня это событие поистине обрело масштаб национального праздника. Все больше и больше людей приезжает сюда, чтобы проникнуться незабываемой атмосферой веселья, азарта и хорошего настроения. Но конные бега, помимо прочего, это еще и признание в любви грациозным рысакам. А наша республика давно славится лошадьми рысистых пород.

Большой праздник

Поселок Совхозный — знаковое место на карте Чувашии. Подтверждений тому несколько. Во-первых, в поселке находится Чувашский конный завод имени В.И. Чапаева, который специализируется на разведении лошадей рысистых пород: русской рысистой и американской стандартбредной породы. Во-вторых, здесь с 2014 года ежегодно проходят конные бега, на которых разыгрывается Кубок Чувашии и куда съезжаются лучшие наездники страны со своими рысаками. Да и просто места там красивые, к тому же рядом протекает живописная река Сура.

…Конные бега «стартовали» задолго до начала заездов. В том смысле, что в этот день гостей праздника Совхозный начал принимать с самого утра. Ближе к обеду веселье было в самом разгаре. Людей с каждым часом прибывало все больше и больше. Становилось жарко в буквальном и переносном смысле — на солнце температура поднялась выше 30 градусов. С высоты птичьего полета все происходящее, скорее всего, впечатлило бы не меньше, чем музыкальный концерт Рода Стюарта на главном пляже Бразилии Копакабана, который известен как один из самых массовых мероприятий в мире.

Каждый на празднике нашел для себя интересы по душе. Главная сцена радовала выступлениями артистов чувашской эстрады. Для любителей рок-музыки работала отдельная площадка. Для тех, кто приехал с детьми, развернулся настоящий детский городок — надувные батуты, игровые зоны, возможность проехаться на пони. И у всех на память наверняка останется масса фотографий. Люди фотографировали на свои смартфоны все, что здесь происходило.

К этому можно добавить колоритную вечернюю часть праздника — пиротехническое шоу и выступление российских звезд эстрады. В этом году на весь Ядринский округ разносились известные хиты таких музыкальных групп, как Gayazov$ Brother$, «Отпетые мошенники» и «Вирус». Кажется, у отечественных поп-звезд новый тренд — зажигать на Кубке Чувашии!

Испытание на резвость

Но не будем забывать, что конные бега — не просто праздник. Для наездников бега сравнимы со спортивным состязанием, хотя в большей степени мы имеем дело с испытанием лошадей на резвость. В бегах участвуют лошади особых пород — рысистых, а передвижение по дистанции происходит, соответственно, рысью. Во время испытаний ими управляют наездники, которые сидят в качалках — легких двухколесных экипажах. Что интересно, в процессе рысистого бега фаза одновременного зависания всех ног животного в воздухе продолжительнее обычного.

«Наша основная задача выявление резвостных качеств лошадей, — рассказал журналисту «СЧ» наездник международного класса Эдуард Большаков из Татарстана. — На бегах мы испытываем племенных лошадей на резвость. Жеребцы и кобылы с хорошими показателями отбираются для воспроизводства, и тем самым обеспечивается прогресс рысистой породы».

Но спортивный интерес в конных бегах все же присутствует. Для получения Кубка Чувашии наездникам и рысакам предстояло четыре полуфинальных заезда на дистанции 1600 метров. По их результатам определялись участники финальных заездов уже на дистанции 2400 метров. Бескомпромиссным и напряженным «схваткам» на беговой дорожке предшествовала церемония открытия конных заездов. В этом году организаторы праздника приятно удивили зрителей красочным шоу — это было настоящее театральное представление, закончившееся умопомрачительной конной джигитовкой. Наездники показывали смелые гимнастические и акробатические трюки, отчего невольно перехватывало дыхание.

Посетил бега и сенатор Николай Федоров. «Добрый конь подо мной и Господь надо мной». Эта русская пословица — образ гармоничного мира, соединяющего земное и небесное, любовь к Богу и верность другу, который всегда выручит в трудную минуту, — сказал Николай Васильевич. — Такого рода праздники, масштабные и мощные, посвящены, в определенном смысле, нашему настоящему другу — коню. Недаром это один из любимых персонажей произведений мировой литературы — от Индии, Египта, Древней Греции и Рима до Лермонтова, Льва Толстого, Шолохова, русских народных песен и романсов».

Сенатор также отметил, что на берегу Суры проходят соревнования на очень достойном уровне, собирая множество зрителей и участников из разных регионов. И в этом заслуга неравнодушных, целеустремленных и увлеченных людей, стараниями которых коневодство в нашей республике возрождается и выходит на качественно новый уровень.

В свою очередь вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов признался, что посещает конные бега каждый год, при этом с каждым годом количество любителей таких состязаний заметно увеличивается. «Конный спорт — красота и труд, азарт и терпение, сила и выносливость, любовь к лошадям. Будущее у конных бегов действительно большое!», — отметил руководитель Минсельхоза.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ Конные бега в разных странах начинаются различными способами. Так, в России, Соединенных Штатах и Канаде применяется автостарт. Это специальная машина, которая выравнивает за собой участников заезда, распределяет их согласно номерам и разгоняет перед стартом до максимальной скорости. Благодаря такому способу практически невозможны фальстарты и потеря времени из-за плохого разгона.

Передумала стать ветеринаром

Вполне закономерно, что Кубок Чувашии по конным бегам проходит именно в Ядринском округе. Именно здесь почти век назад был основан Чувашский конный завод имени В.И. Чапаева. И многие жеребцы, которые соревнуются за Кубок, выращены на этом предприятии. Например, бесподобный Зов Предков РМ. Или Мун Фентези РМ.

«Мун Фентези РМ недавно выступал в Москве на самый крупный приз для лошадей рысистых пород «Элита» и занял третье место. Это на самом деле очень круто!», — рассказала наездник из Чебоксар Марина Никольская, принимавшая участие в Кубке Чувашии в тандеме с этим резвым шестилетним жеребцом. Интересно, что Марина стала наездником совершенно случайно. Собираясь выучиться на ветеринара, она поехала в Воронежскую область, где находится знаменитый Хреновской конный завод, колыбель орловского рысака. «При заводе есть училище, где помимо ветеринаров готовят и наездников. И когда я уже приехала, то подумала, что наездником быть круто, и что ветеринаром еще успею стать. Поэтому поступила на специальность наездника, получила диплом. Стажировалась в Москве. И вот уже более 20 лет занимаюсь конными бегами», — поделилась воспоминаниями Марина.

Опираясь на свой многолетний опыт, спортсменка считает, что в паре наездник-лошадь главная роль у животного. «Хороший результат больше зависит от лошади, от ее силы и собранности. Я должна только помочь. Лошадь бежит, наездник управляет, но если у лошади нет силы, то бесполезно там что-то делать. Поэтому просто надо грамотно «разложить» силы лошади на дистанции», — призналась Никольская.

Зрителей становится больше

«По рысистому коневодству, по бегам в частности, наша республика одна из первых. Это показатели по количеству лошадей, наездников, тренеров, зрителей. Конечно, можно улучшить свои позиции, и в первую очередь это зависит от нас — коневладельцев, тренеров, наездников, коннозаводчиков. Если мы все будем делать правильно, то к нам подтянутся новые зрители, наездники, прибавятся коннозаводчики. Все в наших силах», — такого мнения придерживается Роман Малов, директор и владелец Чувашского конного завода имени В.И. Чапаева.

И действительно, зрительская популярность конных бегов возрастает. В этом году Кубок Чувашии собрал более 35 тысяч зрителей! «Это рекордное число за всю историю проведения Кубка, — сказал Малов. — Я думаю, что это главная победа всего нашего спортивного рысистого коневодства. И надеемся, что в следующем году привлечем внимание 50 тысяч зрителей».

Помимо рекорда посещаемости, есть и другое достижение. В Кубке Чувашии этого года приняли участие сразу четыре наездника международного класса — Эдуард Большаков, Александр Несяев, Геннадий Большаков и Владимир Пупко. По мнению руководителя Чувашского конного завода, не каждый ипподром может похвастать таким количеством мастеров-международников на своих бегах.

…Угадать победителя Кубка Чувашии непросто, но знатоки конных бегов, изучая программу заездов, старались не промахнуться с прогнозом. Среди зрителей было немало в основном мужских компаний, где горячо обсуждали потенциальных лидеров. В конных бегах принимали участие 16 наездников и 18 лошадей. Имевшая место интрига, когда явный фаворит Зов Предков РМ в полуфинальном забеге пришел вторым, не привела к сенсации. Неудержимый Зов Предков РМ и наездник Валерий Краснов снова стали обладателями золотого Кубка Чувашии. Третий раз подряд! Породистый жеребец еще раз подтвердил, что является одним из самых резвых в стране. Гриф Мар и наездник международного класса Эдуард Большаков — «серебро». Дуфон и наездник Ильшат Махмутов — «бронза».