Наездники поборются за Кубок Главы

И разыграют два миллиона рублей

В насыщенной программе Дня республики любители спорта с предвкушением ожидают одно из самых ярких событий — второй Кубок Главы Чувашии по конным бегам. Пройдет он 24 июня на базе региональной спортшколы по конному спорту в Новочебоксарске.

В соревнованиях примут участие 44 пары «наездник — лошадь» из Чувашии и Татарстана, сообщили в Минсельхозе Чувашии. Примечательно, что все рысистые скакуны выведены в России. На радость зрителей на дорожки стадиона выйдут одни из главных фаворитов — слаженный дуэт мастера-наездника Валерия Краснова и лошади «Зов Предков РМ», в прошлом году ставший победителем Кубка. Пару дней назад прошла жеребьевка Кубка, в ходе которой были определены стартовые номера дуэтов. А сейчас все участники проводят последние тренировки перед стартом.

Как сообщают организаторы, общий призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона рублей. Победители будут определены в пяти номинациях: «Кубок Главы Чувашской Республики», «Приз Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики», «Приз Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики», «Приз партпроекта «Российское село» «Единой России» и «Приз главы администрации г. Новочебоксарска». А для зрителей подготовят развлекательную программу, будут работать детская площадка и уличный ресторанный дворик с фермерской продукцией. Старт первых забегов в 13 часов.