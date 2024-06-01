Соревнования на Кубок Главы Чувашии становятся одним из брендов региона

Кони резвые, кони быстрые

Ворчун, Байрам ЕН, Гриф Мар, Печенег, Восход Лок, Зов Предков РМ — столь необычные, но звучные, чем-то похожие на имена персонажей романов-фэнтези, клички рысаков надолго останутся в памяти новочебоксарцев и гостей города, посетивших Кубок Главы Чувашии по конным бегам. Второй год подряд в День республики 24 июня на ипподроме Новочебоксарска прошли одни из самых зрелищных спортивных состязаний, где за главный приз боролись наездники и их жеребцы.

Не только рабочие, но и спортивные

Конный спорт в нашей республике пока не очень популярен, несмотря на то, что в последние годы его развитие идет полным ходом. Многие слышали о племенном конном заводе имени В.И. Чапаева, который входит в число лучших в стране, но мало кто знает о частных коннозаводчиках региона, участвующих в спортивных соревнованиях по всей России. Более привычным для нашей республики является коневодство для хозяйственного использования, так называемое рабоче-пользовательное. А специализированное молочное и мясное коневодство в Чувашии почти не развито.

Популяризировать этот красивый и зрелищный вид спорта — одна из задач Кубка Главы Чувашии по конным бегам. В 2023 году в этих соревнованиях участвовало 35 пар наездник — лошадь, в этом году — уже 44 пары. Был среди них и легендарный уже Зов Предков РМ (наездник Валерий Краснов), победитель прошлогоднего Кубка Главы Чувашии.

Растет и количество зрителей конных бегов — 10 тысяч в прошлом году против 15 тысяч в 2024-м. Плюс еще шесть тысяч зрителей присоединились к онлайн-трансляции бегов ВКонтакте. Возможно, что в следующем году любителей конных бегов существенно прибавится.

Азартно, весело, феерично

Глава республики Олег Николаев в этом нисколько не сомневается. «Есть в народе выражение: «Если что-то случается дважды, то обязательно будет в третий раз, а после третьего раза превратится в традицию, — сказал он. — Мы с вами зарождаем новую традицию, и на День республики у нас в дальнейшем, уверен, будет это замечательное мероприятие в Новочебоксарске. Оно будет нас собирать, позволит друг с другом встретиться, пообщаться, интересно провести время».

Надо отдать должное организаторам этих зрелищных конных состязаний. Минсельхоз и Минспорта республики, Федерация конного спорта Чувашии, администрация Новочебоксарска и спортшкола по конному спорту сделали все, чтобы спортивный праздник прошел азартно, весело и, не побоюсь этого слова, феерично. Помимо собственно бегов, здесь провели масштабную развлекательную программу, организовали фотозоны, работали сувенирные лавки и уличные ресторанные дворики с фермерской продукцией.

«Конноспортивный праздник в День республики не просто объединил наши традиции, спорт, сельское хозяйство, но и подарил людям самые радостные эмоции», — констатировал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. И с гордостью добавил: «Чувашские кони и чувашские наездники заслуженно называются одними из лучших в стране». Кстати, о мероприятии уже начали говорить как об одном из брендов республики, способном повысить туристический потенциал региона.

Ворчун с характером

Что и говорить, конные бега — захватывающее зрелище! А тут и сами наездники подобрались серьезные: что ни имя, то мастер-международник, Эдуард Большаков, например, или Александр Несяев. И награды тоже нешуточные. Призовой фонд соревнований в два миллиона рублей распределялся на пять номинаций, и половину призовых должен был получить обладатель Кубка Главы Чувашии.

Первый же финальный заезд преподнес сюрприз. Приз главы администрации Новочебоксарска завоевал Восход Лок, чья наездница, Диля Галимзянова из Татарстана, была единственной представительницей прекрасного пола, участвующей в этих соревнованиях. Отличились соседи и далее — три из пяти финальных забегов остались за татарстанскими наездниками. По такому поводу депутат Госдумы Анатолий Аксаков заметил: «Этот факт лишний раз подтверждает гостеприимство Чувашии и ее щедрость, раз так искренне и без сожаления она делится ценными спортивными наградами с наездниками из соседнего региона».

Но основная интрига, как и ожидалось, сохранялась до последнего забега, когда на кону стоял главный приз — Кубок Главы Чувашии. Среди зрителей шли разговоры о том, что кубок снова возьмет бесподобный Зов Предков РМ. Но специалисты не разделяли этого мнения. Еще на «параде», когда за минуту до решающего забега наездники и жеребцы проходили по кругу перед зрителями, комментаторы обратили внимание на Ворчуна. Этот конь в нынешнем сезоне не позволял себе проигрывать и показывал великолепные результаты на ипподромах Ульяновска и Казани.

Зов Предков РМ и наездник Валерий Краснов боролись до конца, но Ворчун (наездник Леонид Кошкин) сотворил-таки сенсацию, обогнав прошлогоднего победителя. «Вот это гонка!» — восхищенно заметил один из зрителей. «За кого болели?» — спросил я. «За наших», — коротко ответил мужчина. Николай, так звали моего собеседника, рассказал, что приехал с друзьями из Шемурши, которую и представлял Леонид Кошкин со своим рысаком Ворчуном.

…Зрители делились своими эмоциями, на сцене «зажигала» музыкальная группа, наездники поздравляли друг друга. Так закончились вторые конные бега на Кубок Главы Чувашии. Впечатлений от увиденного и пережитого с запасом хватит до следующего года, когда в День республики Новочебоксарск снова станет «столицей конного спорта».

Кто еще в призах

По итогам соревнований приз Минсельхоза Чувашии выиграл Байрам ЕН (наездник Эдуард Большаков), приз Минспорта Чувашии завоевал Гриф Мар, руководимый тем же Эдуардом Большаковым, а приз партпроекта Единой России «Российское село» получил Печенег (наездник Юрий Яковлев).

Фоторепортаж Максима Васильева: