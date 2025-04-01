Определились победители конкурса школьных газет

Есть своё лицо и свой голос

Юные журналисты, будущие блогеры и медийщики, громко заявили о себе на финале Межрегионального открытого творческого конкурса «Школа-пресс — 2025». Конкурс Издательского дома «Грани» проходит в 18-й раз, в этом году при содействии Управления молодежной политики Администрации Главы Чувашии и Лиги юных журналистов РФ.

Стоит сказать об обширной географии участников. Было заявлено около ста школьных газет из разных регионов России: Камчатского края, Республики Дагестан, Ульяновской и Оренбургской областей, Челябинска, Саратова, Волгограда, Забайкалья, Удмуртии, Мордовии и Башкирии. Кроме того, в этом году за победу поборолись новички конкурса из Ростова-на-Дону и Краснодарского края.

Появление новых лиц — не единственный приятный момент. Дело в том, что финал прошел в Молодежном центре Новочебоксарска, который открыли только в декабре прошлого года в здании бывшего кинотеатра «Атал». «Уверен, Дом молодежи станет еще одним импульсом для раскрытия потенциала подрастающего поколения. Здесь они смогут встречаться, общаться, строить совместные планы, создавать и претворять в жизнь важные для города и всей республики проекты», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев на одной из встреч с молодыми новочебоксарцами.

Так что проведение финала конкурса юных корреспондентов выбрано более чем удачно. Тем более что здесь имеется своя «Медиастудия», где создается видеоконтент, посвященный актуальным молодежным темам и успехам молодых людей в области культуры, спорта, общественной, рабочей и учебной жизни.

У организаторов конкурса есть одна традиция — проводить для финалистов обучающие мастер-классы перед тем, как озвучить победителей. Причем обучение проводилось не только для ребят, но и для руководителей школьных медиастудий. Например, в одной из аудиторий объясняли, как использовать современные технологии, такие как нейросети, для создания медиаконтента. Спикером выступила Наталия Альгешкина, специалист по коммуникациям в ПАО Сбербанк.

Любопытство, как основное качество журналиста, будущим акулам пера точно присуще. «Такие любознательные ребята. Им действительно интересно получать новые знания, погружаться в современные технологии. Мы много говорили про нейросети, учились писать запросы, и я увидела, как они сильно заинтересовались этой темой. Потому что не все ребята ранее работали с нейросетями, и сейчас они поняли, какую это может принести пользу в работе школьного медиацентра», — отметила Наталия Альгешкина.

В других аудиториях шли не менее важные разговоры о том, как школьная газета может использовать социальные сети, или о перспективах, которые открываются перед школьными медиацентрами. В общем, каждый из финалистов нашел что-то полезное для себя, узнал много нового о любимой профессии, а главное, обрел новых друзей и единомышленников.

Церемония награждения началась с оглушительных аплодисментов, которые, несомненно, были слышны и на улице. Членами жюри, среди которых ведущие специалисты медиаиндустрии, отмечено, что азам журналистики, газетной верстке и дизайну ребята только учатся, но каждому изданию уже есть что сказать, есть свое лицо и свой голос. Победителей и призеров отметили в нескольких номинациях: «Лучшая газета городской школы», «Лучшая газета сельской школы», «Лучшая верстка и дизайн школьной газеты», «Лучший корреспондент школьной газеты», «Лучший материал, посвященный Году семьи в России». Все они получили дипломы и ценные подарки от Издательского дома «Грани» и партнеров.