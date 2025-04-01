В ДК ЧГУ завершился творческий фестиваль «Студенческая весна ЧувГУ»

Творчество как мост между поколениями

Во Дворце культуры ЧГУ имени И.Н. Ульянова состоялось закрытие 56-го общеуниверситетского творческого фестиваля «Студенческая весна ЧувГУ» под названием «Герои нашего времени». Гала-концерт восхитил лучшими номерами и раскрыл имя команды, завоевавшей Гран-при.

Участников и зрителей приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев: «В этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы. Это событие — настоящий мост между поколениями, поможет ребятам увереннее стоять на ногах и смелее смотреть в будущее. Очередная весна прошла ярко. Ваш креатив — залог творческого подхода к будущей профессии. Все вы потом пойдете работать на предприятия не просто со знаниями, а с огромным настроем эти знания превратить в нужные людям продукты, товары и сервисы. Ваш рост — это импульс к развитию страны».

Олег Николаев также отметил, что конкуренция, которая сформировалась между факультетами, способствует росту уровня творческого мастерства, развитию молодых людей. Руководитель республики поблагодарил студентов за вовлеченность. «Мы, конечно же, безмерно радуемся вашим результатам», — подчеркнул он.

Ректор Андрей Александров с гордостью отметил достижения студентов. Среди них — успехи чирлидеров, которые удостоились званий мастеров спорта Российской Федерации. Театр пластики «Кафедра» завоевал Гран-при в конкурсе студенческих театров Приволжского федерального округа. Андрей Александров также напомнил, что в феврале в ДК ЧувГУ успешно прошел I Межрегиональный студенческий конкурс-фестиваль «Под куполом». Проект реализован при грантовой поддержке Росмолодежи.

Наша газета на своих страницах подробно рассказывала о выступлениях творческих команд различных факультетов в рамках «Студенческой весны ЧувГУ». Молодые люди также состязались в вокале, инструментальном мастерстве, оригинальном жанре, танцевальном и театральном искусстве, создании модных коллекций, видеороликов, арт-объектов, медиасопровождении. Всего в фестивале приняли участие более одной тысячи человек.

Те, кто неустанно репетировал свои номера день и ночь, в ходе гала-концерта делились со зрителями своими мыслями о том, что для них значит студвесна. Оказалось, каждый вкладывает в это понятие глубокий философский смысл. Например, для кого-то это пространство, где нет рамок, место безграничных возможностей.

Главный момент вечера — общекомандный зачет. Третье место завоевала команда «F3», второе — «ТЕХИ». Обладателем Гран-при и денежного вознаграждения в размере ста тысяч рублей стала команда юридического факультета. Ребята также одержали победу в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая сценография» и «Лучший режиссер».

«Это моя вторая победа в составе команды юридического факультета, — поделилась впечатлениями в интервью «СЧ» студентка второго курса Дарья Никонова. — Было очень сложно как физически, так и эмоционально. Как камень с души упал… Даже какая-то пустота ощущается, но в то же время есть радость и счастье. Я благодарна команде юридического факультета за помощь и поддержку».

Светлана Ильина