ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» пригласил абонентов на мастер-класс

Не просто ягода, но и удобный сервис

Ярко, креативно и душевно прошел День клиента в офисах обслуживания региональной компании по реализации природного газа «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Абонентский участок Московского района, например, погрузился в мир позитивных эмоций и творчества. Так что даже те, кто приходил в офис в хмуром расположении духа, покидали его в приподнятом настроении.

Ничего не подозревая, зашла в абонентский центр и я, предвкушая чисто деловой разговор об услугах компании, которая отвечает за обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения по всей республике. И неожиданно попала в арт-мастерскую. На столах, за которыми обычно клиенты заполняют бумаги, стояли мини-мольберты, лежали кисти, краски и палитры. А всех входящих радушно встречали заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Олег Орлов и профессиональный художник Ольга Садовская.

«Как приветливо встречают тут клиентов!» — подметили, войдя вместе со мной в холл, две посетительницы. Поначалу они, было, направились за талончиками к терминалу. Но тут всю нашу троицу уговорили присесть за мольберты. А вскоре к нам присоединились и другие абоненты, заинтригованные любопытным действом.

«Мы непременно решим ваши вопросы и расскажем обо всех наших сервисах и возможностях, но во время творческого процесса. Ведь так лучше всего запоминается», — убедили нас сотрудники офиса.

«Сегодня мы нарисуем с вами на холсте акриловыми красками ветку смородины — ароматной и полезной ягоды, название которой ассоциируется с родным домом, любимым садом, чем-то очень домашним и уютным», — приступила к уроку Ольга Садовская.

Как рассказал Олег Орлов, темп жизни сейчас настолько высок, что людям дорога каждая минута: им хочется и на работе успевать, и дом содержать в порядке, и хобби заниматься. Но зачастую дел бывает столько, что на последнее, увы, не остается ни сил, ни времени. А вот потребителям газа повезло — чтобы решить вопросы по его оплате, передать показания счетчика или узнать состояние лицевого счета, уже не нужно никуда идти и тратить свое драгоценное время на дорогу. Можно просто кликнуть на сайт мойгаз.смородина.онлайн и зайти в свой личный кабинет. «По сути, все нужное уже собрано в одном месте», — объяснил Олег Вандинович.

«А я пользуюсь таким сервисом, — сообщила одна из участниц мастер-класса Татьяна Гаврилова, старательно выводя тонкой кисточкой грозди смородины. — Через личный кабинет передаю показания счетчиков, оплачиваю газ без всякой комиссии. И не нужно переживать, когда в почтовом ящике появится квитанция, или беспокоиться, что она может потеряться, все документы есть онлайн. Теперь у меня стало больше свободного времени на любимые дела».

В офис Татьяна Гаврилова пришла, чтобы сотрудники помогли ей установить удобное приложение Мой Газ для мобильных устройств (телефона, планшета). Ведь скоро откроется дачный сезон, и горожанка хочет иметь под рукой все полезные сервисы, чтобы спокойно заниматься огородом, где растет, между прочим, чудесная смородина…

Спустя полтора часа наши холсты заиграли алыми, желтыми и зелеными красками, наполнив офис теплыми оттенками предстоящего лета. Налились на картинах спелые ягоды, а листья словно повеяли ароматом и свежестью.

«Так вот откуда знакомый запах!» — воскликнули «художники», увидев рядом с мольбертами благоухающий чай, который любезно приготовили организаторы занятия. Заметили клиенты также, что на каждой фирменной кружке с надписью «мойгаз.смородина.онлайн» отпечатаны сочные ягоды. «Наши получились не хуже!» — оценили свои шедевры участники мастер-класса.

«Теперь я точно не забуду, как называются цифровые сервисы, о которых нам сегодня рассказали», — призналась абонент Наталья Дедушкина, довольная своим рисунком. На мастер-классе она впервые узнала о личном кабинете и приложении Мой Газ. Теперь Наталья планирует не только сама пользоваться ими, но и подключить к своему аккаунту маму и брата, чтобы можно было оплачивать все счета в одном месте.

Кстати

По итогам Дня клиента в офисах ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» более 200 человек подключились к цифровым сервисам компании, а сотрудники провели свыше одной тысячи консультаций.