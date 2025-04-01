В Новочебоксарске прошел фестиваль «Восславим женщину»

И деньги считать, и на сцене блистать

В пятницу Дворец культуры «Химик» в Новочебоксарске стал центром настоящего праздника обаяния, мягкости, таланта и профессионального мастерства. Концертный зал едва вместил всех желающих увидеть четвертый межмуниципальный фестиваль «Восславим женщину».

В этом году организаторы этого праздника отраслевых женских советов решили пригласить к участию сотрудниц финансового сектора. Задача — развеять стереотип о банковских работниках как о сухих, расчетливых людях. И надо признать, эксперимент удался: девушки доказали, что они могут все — и цифры считать, и на сцене блистать. «Нам было важно показать, что наши милые, хрупкие женщины справляются с серьезной и сложной работой, — пояснила Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии. — Мы очень рады, что можем создавать традиции, прославляя женщину».

Сотрудницы финансовых организаций презентовали себя и свои коллективы, рассказали о достижениях и успехах, представили свои фантазии в области дизайна сценического костюма. А особенно трогательными стали выступления, посвященные 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и патриотизма. Зрители не скупились на аплодисменты.

Как сказал Олег Николаев, фестиваль «Восславим женщину» — это пример того, как хорошо реализованная общественная инициатива становится доброй традицией. «Конкурс является одним из флагманских проектов женского движения в Чувашской Республике. Женщины, проявляя свою креативность и созидательную энергию, дают мужчинам повод восхищаться, гордиться ими и совершать подвиги», — считает Глава республики.

Красотой участниц, их обаянием и артистизмом были очарованы и члены жюри, которое возглавил первый заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков. В состав судейской команды вошли депутат Госсовета Алексей Мурыгин, директор Дворца культуры «Химик» Вячеслав Фошин и директор Русского драматического театра Дмитрий Капустин. Перечисляя таланты, которые женщины продемонстрировали на сцене, Михаил Геннадьевич с юмором и гордостью за коллег отметил, что все эти качества необходимы и для работы в банке.

По решению жюри каждая команда получила свою награду. Так, представительниц «Россельхозбанка» отметили в номинации «Магия творчества», сотрудниц ВТБ — за «Вдохновение успеха», девушек из «Газпромбанка» — за «Преемственность поколений».

«Это фестиваль о женской дружбе, о большой внутренней смелости. Победителей сегодня нет. Все победительницы. Ваши родные и близкие будут гордиться вами. Виват смелости, яркости, красоте и нашей чувашской земле, которая рождает таких умных, ярких, красивых и успешных женщин!» — подчеркнула депутат Госдумы России Алла Салаева. Она преподнесла участницам настольную военно-патриотическую игру «Победа», созданную благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке Фонда президентских грантов.

Здесь же, в зале ДК «Химик», конкурсанток поздравляли коллеги, друзья, близкие. Им дарили цветы и подарки, в их честь звучали песни, аплодисменты и возгласы поддержки.

Кстати

Впервые фестиваль «Восславим женщину» состоялся в 2022 году. Всего за четыре года в нем приняли участие команды 22 крупнейших предприятий и организаций Чебоксар и Новочебоксарска от промышленности, здравоохранения, образования, коммунального хозяйства. Все они — активные участники общественной жизни и социальных инициатив республики.