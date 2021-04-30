Молодые журналисты снова собрались на «Волжские встречи»

Молодежь из 37 регионов России собралась на днях на фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи — 31». Встреча традиционно проходит в Заволжье на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка».

Напомним, фестиваль «Волжские встречи» проводится в республике с 1990 года. В целом за 30 лет на нем побывали около 10 тыс. человек из России, стран СНГ и Балтии, Европы, Китая и США. В качестве экспертов фестиваля ежегодно выступают преподаватели факультетов журналистики ведущих вузов страны, известные артисты и журналисты.

Несмотря на то что в этом году несколько команд из Беларуси, Казахстана и Луганска участвуют в мероприятиях фестиваля в онлайн-формате, его программа не менее насыщенна, чем в прошлые годы. Талантливая молодежь встречается с интересными спикерами и состязается в конкурсах по четырем направлениям: газетная и телевизионная журналистика, киноработы, фотоработы. В каждой номинации будут выявлены свои победители.

По итогам фестиваля также выберут лучшие видеоработы юношеских теле- и киностудий для участия во Всероссийском открытом форуме детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который осенью пройдет во всероссийском детском центре «Орленок».

Заглянул на «Волжские встречи» и Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона познакомился с работой киностудий и ответил на вопросы начинающих журналистов и будущих кинематографистов. Молодежь интересовалась темами образования, профессионального и творческого становления, развития региона в целом.

«Здорово, что фестиваль «Волжские встречи» имеет традиции, свою историю. Это говорит о том, что он живет, а главное — развивается. Важно, чтобы это развитие было более динамичным и при этом основывалось на имеющихся наработках. Работа с информацией имеет большое значение в жизни, и так было всегда. С одной стороны, важно рассказывать о том, что делается в любой сфере. С другой — не менее значимо и то, как об этом рассказывать: так, чтобы это было понятно людям, захватывающе, а главное — правдиво», — подчеркнул Олег Николаев, отметив, что именно такой подход принесет успех начинающим журналистам.