XXVI балетный фестиваль открылся двумя премьерами

Шекспир, Малер и Равель о чувствах нашего современника

Организаторы балетного фестиваля всякий раз стремятся внести что-то новое в сложившийся уже за четверть века порядок вещей, чтобы порадовать своих зрителей и одновременно быть в фарватере актуальных событий. В этом году, когда республика отдает дань уважения выдающимся землякам, в фойе оперного разместили выставку, подготовленную театром при поддержке национального и художественного музеев. Здесь можно увидеть личные вещи и книги с автографами, костюмы, живописные портреты и уникальные фотографии артистов балета из Чувашии, которые блистали по всему миру.

Прогуливаясь в фойе под звуки струнного оркестра, зрители погружаются в это особое пространство между явью и вымыслом, где живые люди, благодаря своему труду, невероятному терпению и огромному таланту, создают волшебную сказку, неизменно поражающую воображение.

Премьера, открывшая фестиваль — сложное целое, состоящее из двух одноактных балетов, поставленных Константином Матулевским и Софьей Гайдуковой. Задача перед московскими постановщиками была непростая — работая с музыкой, которая неоднократно становилась основой для балетных постановок («Болеро»), сказать нечто новое, близкое современному зрителю, выходящее за рамки классики, но не слишком авангардное. А в «Титании» — еще и органично сочетать музыку с литературной основой.

«С одной стороны, мы брали «Сон в летнюю ночь», комедию Уильяма Шекспира, а с другой — хотели отдать дань композитору, ведь у каждой части симфонии есть своя тема, — рассказывает Софья Гайдукова. — Третья часть, например, написана по немецкой сказке, которую Малер любил перечитывать в детстве, «Как звери охотника хоронили». Когда я впервые прочла название этой части и послушала музыку, у меня не укладывалось в голове ее радостное настроение. А потом я поняла, что звери-то радуются смерти охотника, который уже их не убьет. Композитор писал это с юмором, поэтому мы тоже старались найти место юмору в нашем спектакле».

В итоге от шекспировской пьесы осталась лишь одна линия — связанная с феями и эльфами. Хитросплетенные отношения героев разворачиваются на фоне таинственного волшебного леса со всеми его обитателями. Мерцающие стволы деревьев, роскошная люстра, превращающая лесную поляну в царственный чертог, загадочное свечение экрана — то бирюзовое озеро, то огромный таинственный шар луны — и все это преломленное, искаженное, умноженное в глубинах огромного зеркала.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Нынешний фестиваль особенный. Он проходит в Год культурного наследия народов России и в Год выдающихся земляков в Чувашии. Убежден, что участие в нем таких признанных мэтров, как Евгения Образцова, Анна Никулина, Денис Родькин, Александр Волчков и других артистов и коллективов из ведущих театров страны сделает праздник незабываемым».

Многочисленные маски — в духе персонажей комедии дель арте и легкие проволочные, звериные — создают ощущение непрекращающейся игры, перевоплощений, многослойного сна, где пробуждаясь в одной истории, вдруг попадаешь в другую. Постановка — несомненный триумф главного художника театра Валентина Федорова. Эффект усиливает прекрасная работа со светом, которым занималась главный художник Гоголь-центра Елена Перельман.

Посмотрев спектакль, хочется немедленно вернуться и посмотреть его снова. Кажется, что не все уловил, не на все детали обратил внимание, кое-что недопонял. Как заметил (недовольно) кто-то из зрителей, слишком многое приходится додумывать самому. Но в этом и прелесть современного балета: множество потенциальных прочтений и смыслов, свобода игры — игры танцующего артиста и воспринимающего зрителя, внезапно вспыхивающие узнавания и уходящая из-под ног почва, когда кажется, что наконец все стало ясно.

Поклонников балетной классики такое зачастую смущает, а вот детям дается легко. Одна юная знакомая, весьма довольная постановкой, делясь впечатлениями от «Болеро», сказала: «Да все тут понятно, это про отношения двух людей, а все остальные нужны, чтобы скрыть абьюз». Действительно, это вышла современная история про любовь, одиночество, попытку вступить в контакт и страх, что кто-то нарушит твои границы. И все это на фоне бесконечно движущегося людского потока (снова умноженного и искривленного зеркалом). Хочется, чтобы музыка длилась и длилась, чтобы выхватить взглядом каждого, успеть глянуть ему в лицо, но лица эти уплывают, а возвращаются снова уже другими…

Оба балета, две части вечера, «фантастическая» и «реальная», лес и город, отражаются друг в друге, при внешнем кажущемся несходстве будто бы нащупывая нечто неизменное, во все времена свойственное человеку.

Благодаря участию симфонической капеллы (живое исполнение — редкость, кстати, на современных постановках) ощущение спектакля как большого и сложного организма, в котором все бьется, живет своей жизнью, и постоянно подстраивается друг под друга, еще усиливается, и наблюдать за ним — невероятное удовольствие.

Праздник продолжается — череда спектаклей, мастер-классов и встреч, посвященных балету, будет радовать горожан до конца недели и завершится гала-концертом 17 апреля.