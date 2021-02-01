В «Абрикосовом саду» растят актерские таланты

Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» появился совсем недавно, он был организован в 2018 году при поддержке Федерального агентства «Росмолодежь», и сразу заявил о себе. В 2019 году со спектаклем «Мой дедушка был вишней» он стал победителем окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль», а в конце 2020 года на республиканском этапе этого фестиваля взял награды за лучший спектакль, лучшую женскую и мужскую роли и лучшую режиссерскую работу. Сейчас ребята активно готовятся к окружному этапу, и мы решили заглянуть в их творческую лабораторию в ДК ЧГУ.

СПРАВКА «СЧ» Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.

Режиссер, студент ГИТИСа Дмитрий Миронов рассказывает о том, как все начиналось.

— Вот уже третий год мы собираем ребят из разных вузов города. На отбор в сентябре приходит больше сотни желающих, но остаются не все. Конечно, когда речь идет о студентах, ты не ждешь от них каких-то суперпрофессиональных навыков — ищешь людей с горящими глазами, открытых новому и способных все схватывать на лету. С ними уже можно работать. Перед нами ведь не стоит задача побеждать, театр занимается поиском личности, здесь человек растет как человек, вот что для меня самое важное. Ребята, конечно, развивают разные свои качества — танцуют и поют, занимаются сценической речью и движением. Но кроме этого, когда подходим к работе над постановкой, мы много изучаем, читаем в поисках материала для своего образа — образ ведь всегда собирательный. Для меня, как для режиссера, есть огромный плюс в работе с непрофессиональными актерами — открытость и доверие, готовность искать, пробовать разное.

— А как вы выбираете, что ставить?

— Тут у меня несколько критериев. Во-первых, формальный — нужно задействовать по возможности всех ребят, раскрыть их с разных сторон (в спектакле «Страна слепых» по книге Герберта Уэллса, над которым театр работал в этом году, участвует больше 25 человек. — Авт.), а во-вторых, произведение, конечно, должно быть актуальным. И эта актуальность вне связи с политическими реалиями сегодняшнего дня, ибо спектакль тогда проживет ровно те полтора часа, что он идет. Не потому, что нас закроют, а потому, что вещи без человека внутри всегда сухие, не интересные. Нужно найти то, что тронет каждого зрителя лично. А всегда трогают одни и те же простые чувства — любовь, преданность, дружба, жертва…

Ну а потом начинаем над материалом работать. После первых читок, когда ребята только вышли на площадку, я был поражен, насколько по-своему каждый понимает текст, и насколько это отлично от того, как я его видел… Но это нормально, часть рабочего процесса.

— Как часто вы встречаетесь? Сколько времени занимают репетиции?

— Бывает по-разному, сначала, может, не так часто, раз в несколько дней, а когда спектакль уже близок к выпуску, каждый день репетируем до ночи, шлифуем и оттачиваем. Несколько раз нас вахтеры даже выгоняли отсюда. Но когда ребята получают призы за лучшие роли, когда видишь реакцию зрителей, понимаешь, что оно того стоило.

Светлана Котельникова (3 курс факультета искусств ЧГУ) и Анна Николаева (2 курс электромеханического колледжа, программист) пришли в театр только в этом году и роли играют пока не главные, но быть частью единого творческого процесса для них важнее. «Самое лучшее — это атмосфера, отношения между участниками, — говорит Светлана. — Мы же здесь все как члены одной семьи. Вот вы говорите, не жалко ли времени — не жалко, уходить отсюда не хочется. Когда репетируешь, чувствуешь себя не в настоящем, не самим собой, а героем, персонажем, хочешь донести его чувства до зрителя. Хоть мы и массовка, хочется сказать, что мы есть, и это главным персонажам совсем не мешает».

А Анна рассказывает, что за время работы ее отношение к произведению изменилось: «Сначала я не до конца понимала главных героев, а теперь мы даже на репетициях сидим за кулисами, смотрим и плачем. В этой истории каждый может увидеть самого себя, здесь есть алчность и чистая, бескорыстная, настоящая любовь, зависть, ревность и преданность».

С ребятами работает не только Дмитрий — у них есть педагоги по сценической речи, вокалу, хореографии и другим специальным предметам. В постановке спектаклей участвуют также режиссеры театра Станиславский.com — Антон и Ольга Савельевы, а в создании костюмов и декораций помогает художник театра Евгений Аввакумов. И победой в конкурсах судьба этих постановок не завершается: спектакль «Мой дедушка был вишней» идет сейчас в Станиславском, а «Страну слепых» планируют играть в ДК ЧГУ. Мастерство юных актеров смогут оценить не только чебоксарцы, но и все жители республики — спектакли победителей регионального этапа «Театрального Приволжья» в ближайшее время покажут по Национальному телевидению Чувашии.

Фото ВКонтакте

В спектакле «Страна слепых» задействованы почти все актеры «Абрикосового сада».