II Международный фестиваль оперетты откроет постановка «Баядеры» Имре Кальмана

«Играем в Индию серьезно!..»

Идеальное лето — это танец солнечных зайчиков на воде и расслабленные прогулки по набережной теплыми вечерами, поездки и приключения, встречи с друзьями и новые знакомства — и, конечно же, музыка. Идеальный летний жанр — оперетта: пылающие страсти, много юмора, танцев, перипетий с неизменно счастливым финалом.

Чтобы зарядить зрителей летним настроением, театр оперы и балета уже в одиннадцатый раз под занавес театрального сезона проводит фестиваль оперетты. В этом году он рекордный по длительности: шесть вечеров, шесть встреч с любимой классикой — в программе шедевры Имре Кальмана и Франца Легара.

Гости из Марий Эл привезут «Сильву» — одну из самых зрелищных и массовых постановок театра последних лет с многоярусной сценой, полетами и сложным светом. Режиссер Сергей Шепелев стремился придать постановке атмосферу настоящего парижского кабаре с его бурлящей развлечениями и страстями жизнью и сделать зрителя частью происходящего действа.

Ну а чебоксарская труппа готовится поразить зрителя долгожданной премьерой — работа над кальмановской «Баядерой» длится уже второй год. Как рассказывает директор театра Валерий Клементьев, это беспрецедентная постановка по количеству репетиций и вложенных средств, ее бюджет превышает 5 миллионов. В «интернациональной» команде постановщиков московский режиссер Алексей Тишура, художник Ольга Вологина из Лысьвенского театра драмы, балетмейстер Данил Салимбаев и дирижер Никита Удочкин.

Восточная сказка о торжестве любви должна быть по-настоящему роскошной, считают создатели. Например, настоящие индийские лехенга-чоли для балета и главной героини, Одетты Даримонд, шили в Москве. «Мы, конечно, не стремимся к полной аутентичности, но играем в Индию серьезно», — утверждает режиссер.

Гала-концерт тоже не обойдется без новинок: наряду с яркими номерами из классической оперетты мы услышим фрагменты из чувашских музыкальных комедий. Этот жанр, очень популярный в прошлом, а сейчас незаслуженно забытый, в театре мечтают возродить.

После закрытия нашего фестиваля чебоксарская труппа отправится в марийский театр с ответным визитом, чтобы показать там «Веселую вдову». А от зрителей организаторы ждут обратной связи и планируют по итогам устроить обсуждение, чтобы «поговорить предметно».