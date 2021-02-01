Фестиваль чувашской музыки снова собрал поклонников национальных мелодий

Музыка, понятная без перевода

С 3 по 7 февраля в Театре оперы и балета прошел десятый, юбилейный, Фестиваль чувашской музыки. Цель фестиваля за эти годы не изменилась — привлечь внимание к богатствам национальной музыки и способствовать ее дальнейшему развитию. Если в первые годы существования фестиваля репертуар национальных спектаклей был не так велик, то теперь организаторам есть, из чего выбирать. Зрителям предложили две оперы — «Нарспи» и «Шывармань» и премьеру нынешнего сезона — балет Андрея Галкина и Данила Салимбаева «Дорога лебедей». Все спектакли на этот раз прошли с участием оркестра, так что постановки, можно сказать, засверкали полными красками.

Долгожданным новшеством фестиваля стала «бегущая строка» с переводом — даже те, кто не говорит по-чувашски, могли понять, о чем поют герои. Оперы и балет собрали почти полные залы, а вот гала-концерт по сравнению с финальными вечерами оперного или балетного фестивалей оказался не столь «популярным» мероприятием. В фойе не дефилировали юные красавицы в нарядных платьях, и во время концерта экранов телефонов, снимающих сторис для Инстаграма, почти не было видно.

Новый дирижер театра Никита Удочкин выступил также и в роли композитора — открывала концерт написанная им «Фантазия по мотивам чувашских песен», которая оказалась довольно авангардной и стала непростым испытанием для оркестра. Постоянно меняющиеся ритмы, большой динамический диапазон, попеременно вступающие разные группы инструментов — от мощного тутти до сольных фортепианных партий — сплелись в полотно со сложной и разнообразной музыкальной фактурой.

Программа, составленная организаторами, по традиции была очень разнообразной: в нее вошли как фрагменты из опер и балетные номера, так и песни чувашских композиторов, народные и даже эстрадные песни. И если отрывки репертуарных спектаклей были встречены зрителями однозначно положительно, то песни в исполнении титулованных возрастных артистов вызвали противоречивые эмоции. При очевидном внимании, которое уделяет национальной музыке театр и профессиональное сообщество (появляются новые произведения, значительные ресурсы вкладываются в проведение фестивалей), хотелось бы видеть больше молодежи, владеющей чувашским языком, как среди артистов на сцене, так и в зрительном зале.

Фото opera21.ru

За время карантина для артистов хора сшили новые оригинальные костюмы. Все спектакли, представленные на фестивале, каждый — в своем ключе, оформил главный художник театра — Валентин Федоров.