«Сокол» прервал победную серию

Выездное турне для новочебоксарского «Сокола» в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги началось с двух встреч против «Тверичей-СШОР».

В преддверии поединков в Твери подопечные Егора Карпа имели 10-матчевую победную серию, поэтому хозяева стремились немного подпортить настроение новочебоксарским хоккеистам. Однако первая встреча сложилась полностью под диктовку «Сокола». Команда «Тверичи-СШОР» не смогла остановить атакующий натиск нашего коллектива. Как результат — «Сокол» разгромил соперника 5:1. У новочебоксарцев отличились Максим Чупин, Семен Степанов, Арсений Белов, Даниил Соколов и Егор Родионов.

Во втором матче хозяева оказали куда более серьезное сопротивление — основное время завершилось со счетом 1:1. У «Сокола» шайбу забросил Камиль Галимуллин. И все-таки серия побед нашей команды прервалась. По итогам послематчевых бросков «Тверичи-СШОР» выиграли 2:1.

Отметим, что вчера после выхода номера в печать завершилась первая гостевая встреча подопечных Егора Карпа с одним из лидеров сезона командой «Рязань-ВДВ». Повторный поединок состоится сегодня.