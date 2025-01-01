В Мариинском Посаде построят новый завод

И создадут туристический кластер

Мариинско-Посадский округ в интегральном рейтинге муниципальных образований занимает 13-е место по вкладу в экономику республики. Его доля в объеме отгруженных товаров, работ и услуг оценивается на уровне 0,5%. Округ попал в группу с высокой оценкой по инфраструктурному и историко-культурному потенциалу. На среднем уровне — природноресурсный, логистический, инвестиционный и кадровый потенциал. Округ имеет промышленно-аграрный экономический профиль, наибольший вес приходится на электротехническую промышленность, производящую провода и кабели.

«В каждом муниципалитете мы видим, как организовать работу в ключевых сферах — сельском хозяйстве и строительстве, социальной и жилищно-коммунальной областях, медицине, образовании. Но важно еще раз критически на это посмотреть и учесть не охваченные вниманием составляющие. Наша задача — использовать все возможности. В том числе появившиеся благодаря решениям Президента России, который в рамках новых национальных проектов обозначил направления развития страны на ближайшие годы. Естественно, появились и соответствующие источники финансирования, чтобы претворить в жизнь все запланированное», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев на Дне правительства в муниципалитете.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, руководитель региона поручил администрации округа до 1 июля разработать стратегию пространственного развития территории в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2025–2030 годы, в том числе опорных населенных пунктов.

Обеспечить до конца 2027 года строительство причальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории в Мариинском Посаде, совместно с Минстроем и Минкультуры — реконструкцию Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Построить и ввести в 2025 году не менее 12,4 тыс. кв. м жилья, капитально отремонтировать 14 многоквартирных домов и реализовать комплекс мер по приведению к нормативным значениям очистку сточных вод.

До 5 февраля запланирована актуализация реестра мест накопления твердых коммунальных отходов и оборудование полигона ТКО системой весового контроля.

В рамках комплексной программы в округе запланировано реализовать 20 инвестиционных проектов на сумму 5,1 млрд рублей, 67 инфраструктурных проектов в области туризма, строительства и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг, здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, социальной сферы и рынка труда, экологии, безопасности жизнедеятельности на сумму 6,9 млрд рублей. Округ задействован в реализации 16 мегапроектов, в том числе «Строительство сети энергоцентров», «Чувашия космическая», «Национальный турмаршрут», «Развитие хмелеводства», «Открытие сети центров активного долголетия «Мой социальный центр». В качестве проектов-драйверов рассматриваются создание туристического кластера на 6,2 млрд рублей, строительство завода по производству металлических изделий и конструкций на основе алюминия на 603,8 млн рублей.

О задачах, стоящих перед управленческой командой республики и муниципалитета по реализации комплексной программы, рассказали первый вице-премьер Михаил Ноздряков, вице-премьеры Дмитрий Краснов, Максим Иванов, Владимир Степанов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, и.о. министра сельского хозяйства Инна Волкова.

Для создания туристической инфраструктуры в Мариинско-Посадском округе в комплексную программу включены проекты по строительству туристской инфраструктуры маршрута «Тропа Андрияна», обновление парка-отеля «Нерядово» и его кемпинговой площадки, планируется создание инфраструктуры для яхт-клуба на набережной. Об этом заявил Дмитрий Краснов. В ближайшие годы планируется значительно увеличить туристический поток, для этого и создается инфраструктура. «В округе есть и крупные предприятия — им оказывается государственная поддержка, — отметил министр. — Заводу «Марпосадкабель» намерены продолжать помогать через республиканский Фонд развития промышленности. Там расширяют объем выпускаемой кабельной продукции. Еще один значимый для муниципалитета инвестиционный проект — строительство газопоршневой когенерационной мини-ТЭЦ для электро- и теплоснабжения Шоршелского сельского поселения».

С 2020 года решается множество волнующих жителей округа проблем, поднятых перед Главой Чувашии. Полностью решены вопросы строительства тротуаров и наружного освещения на автодорогах Мариинский Посад — Кушниково, Октябрьское — Эльбарусово, новой школы в Мариинском Посаде и на других объектах. Проведена модернизация переработки семян подсолнечника, реставрация объектов культурного наследия регионального значения. Согласно результатам соцопроса в качестве основных направлений развития округа жители видят повышение качества дорог, доступности и качества услуг ЖКХ и подключения к сети интернет, улучшение условий содержания придомовых территорий.

Олег Николаев ознакомился с фермерским хозяйством «Аквакультура Марпосад», которым руководит Алексей Обрядин. Отмечено, что это хозяйство — пример эффективной реализации аграрного бизнес-плана. Фермер заручился господдержкой в 8 млн рублей по итогам конкурсного отбора в 2022 году. На эти средства предприниматель полностью переделал заброшенную ферму под производство, обустроил электро- и газоснабжение, купил спецоборудование и рыбопосадочный материал. Первую партию рыбы в бассейны запустили в 2024 году, и сейчас на объекте создано два новых рабочих места, производится больше шести тонн продукции. Потенциал фермы — производство живой рыбы до 50 тонн в год.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Разговор получился очень содержательный. Видно, что люди искренне переживают за будущее города и округа. Как и любой другой муниципалитет, Мариинский Посад имеет свои сильные стороны, а самое главное, направления, которые могли бы дополнить динамику развития муниципального образования. Сегодня коллеги из правительства республики представили эти возможности и обозначили направление работы для муниципальной управленческой команды. Нам удалось за прошедший период сделать большую часть из того, что мы запланировали. Но все, что не сделано, не говорит о том, что оно отброшено. Над этим будем дальше работать в новом периоде, но уже исходя из синхронизации с другими направлениями. Планы, которые точно будут реализовываться, — крупные инвестиционные проекты, конечно, уже задают мощный тренд для активизации бизнеса, прежде всего, малого и среднего предпринимательства».

Между тем

Рыбе — достойное место в меню

Чувашии нужно на 7% увеличить потребление рыбы и продукции из нее. Вопрос обсуждался на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Представители Минсельхоза Чувашии участвовали в мероприятии в онлайн-формате.

Перед регионами поставлена задача — поэтапно довести показатель потребления рыбы до рекомендуемой нормы в 28 кг в год. Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, нашим населением в среднем потребляется пока только 19,8 кг на человека. В нынешнем году планируется увеличить этот показатель до 21,1 кг.

Чувашия — не рыбопромысловый регион, тем не менее полезный продукт здесь выращивают, коптят, консервируют упаковывают 12 хозяйств. Объемы переработки с учетом ввозимого в республику сырья — свыше 1,2 тонны. В основном рыбу поставляют другие субъекты страны, для которых аквакультура — профиль. Чтобы развивать местное производство, в регионе действует грант «Перспектива», который уже получили 12 фермеров на 80 млн рублей. Кроме того, можно воспользоваться всероссийскими грантами семейным фермам, грантом «Агростартап» и региональным механизмом поддержки сельхозтоваропроизводителей на возмещение до 30% затрат на покупку оборудования для глубокой переработки рыбы.

Больше всего рыбы в России потребляют жители Магаданской и Астраханской областей, Ненецкого автономного округа — свыше 40 кг на человека. Чувашия в этом рейтинге — на 57-м месте, сообщает пресс-служба Минсельхоза.