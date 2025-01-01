Студенты-медики с первых курсов приобщаются к практике

Ко Дню российского студенчества в Чувашии стартовал ежегодный республиканский проект «Медстарт: на пути к мечте». Последнюю декаду января будущие медсестры и врачи провели в медицинских организациях. Знакомились с уже состоявшимися коллегами, изучали рабочие нюансы, погружались в будни больниц.

По словам вице-премьера — министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, проект нацелен на пополнение медучреждений квалифицированными кадрами. Хочешь получить мастера своего дела — занимайся с учеником. «Инициатива, разработанная нашим ведомством, предоставляет студентам уникальную возможность получить реальный опыт работы в системе здравоохранения и сделать первые шаги на пути к своей профессиональной мечте», — подчеркнул он.

Благодаря проекту практикующие врачи становятся наставниками для молодежи. Например, в Городской клинической больнице № 1 студенты медицинского факультета, обучающиеся по целевому направлению, встретились с администрацией. Главный врач Андрей Власов и его заместитель по научно-клинической работе Валентина Диомидова обсудили с будущими коллегами вопросы выбора специализации, практической подготовки и профессионального роста.

«Целевая подготовка — один из эффективных инструментов привлечения молодых специалистов в больницу, — подчеркнул Андрей Власов. — По договорам от Городской клинической больницы № 1 на медицинском факультете обучаются 67 студентов. Мы активно сотрудничаем с будущими врачами, обеспечивая им кураторство во время учебы и наставничество в начале профессионального пути. Крепкое многолетнее партнерство медицинского факультета и крупнейшей больницы республики — ключевое направление кадровой политики, позволяющее привлекать талантливую молодежь».

В Новочебоксарском медицинском центре студенты третьего и четвертого курсов Академии технологии и управления, осваивающие сестринское дело, знакомились с работой педиатрического и физиотерапевтического отделений детской поликлиники. «Ребята старательные и внимательные. Нам приятно передавать наши знания и опыт студентам с большим желанием работать в здравоохранении. Парни и девушки впитывают все знания и навыки как губка, у них горят глаза. Видно стремление освоить все нюансы профессии, чтобы помогать маленьким пациентам поправляться скорее. Ребята с интересом берутся за все поручения и с ответственностью выполняют их», — отмечают сотрудники медцентра.

Сегодня в отрасли — более 17 тыс. медицинских работников. «Привлечь и удержать специалистов в условиях кадрового дефицита — приоритетная задача. Желание трудиться в конкретной организации неразрывно связано с уровнем удовлетворенности работой и условиями труда. Будем продолжать двигаться в этом направлении, и этот проект лишь один из таких шагов», — подытожил министр здравоохранения.

Молодые медики чувствуют поддержку со стороны государства. Для них предусмотрены различные меры социальной поддержки — единовременные выплаты врачам первичного звена в размере 200 тыс. рублей, компенсации оплаты ЖКХ, субсидии на строительство или приобретение жилья, первоочередное предоставление мест в детсадах и другие. Такой помощью в прошлом году воспользовалось более 4 тыс. медработников.

Приглашает кадры на село и в отдаленные населенные пункты программа «Земский доктор/Земский фельдшер». За время своего действия она охватила 951 медика, в том числе в прошлом году — 62 врача и 37 специалистов среднего звена. В 2024-м приняты дополнительные меры поддержки для медиков, работающих в селах и малых городах. Они связаны с возмещением расходов на проезд до работы и обратно (193 человека), оплатой найма жилья (62 человека). Полагаются и единовременные компенсационные выплаты врачам дефицитных специальностей — до 35 лет включительно.

Такие меры позволят привлечь в отрасль выпускников вузов, молодых специалистов из других регионов, снизить внутреннюю миграцию между селом и городом и повысить укомплектованность больниц. К слову, за последние пять лет число молодых врачей в республиканских учреждениях здравоохранения увеличилось почти на 35%.