Чувашию чаще стали выбирать для отдыха и оздоровления

«Волжские ромашки», глэмпинги и экотропы

Республика становится все популярнее среди туристов. Главные фишки, которые привлекают сегодня гостей, по оценкам экспертов, — чувашская культура, национальная кухня, природные ландшафты, экскурсии по промышленным предприятиям и оздоровительные программы.

«По итогам 2024 года мы вошли в ТОП-5 регионов России по темпам прироста туристического потока», — рассказал на заседании Координационного совета по развитию туризма в республике Глава Чувашии Олег Николаев. По разным источникам, в прошлом году регион посетили от 843 тыс. до 991 тыс. человек. С 2022 года цифры выросли в 1,7 раза. За трехлетний период Чувашия в рейтинге субъектов Приволжского федерального округа поднялась на две строчки по показателю «Туристический поток» и на три ступени по количеству гостей, размещенных в гостиницах и отелях.

Как сообщил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов, в 147 коллективных средствах размещения (так в целом называют гостиницы, отели, хостелы, пансионаты, санатории и базы отдыха) выросло количество ночевок. Доходы таких организаций в прошлом году увеличились почти в четыре раза. Больше стало заходить к нам и теплоходов: всего за сезон было принято 727 судов, тогда как в 2020 году — 213.

Министр напомнил, что разработана Стратегия развития туризма в Чувашской Республике до 2035 года. И она уже действует. Благодаря региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на трех базах отдыха благоустроены пляжи, в двух загородных комплексах Чебоксар построены бассейны. Установлены детские игровые зоны на базе отдыха «Заимка» Чебоксарского округа и в этнографическом комплексе «Амазония» в столице республики. Приобретено оборудование для турбазы «Нартаван» в Заволжье. В чебоксарском отеле «ДИС» появился подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Распахнули двери гостиница «Эрзя» в Алатыре и «Дом туриста» в Чебоксарах. На финишной прямой преображение столичного отеля «Волга Премиум» на 120 номеров. В этом году должна открыться и гостиница «Мегаполис» на 167 мест — это тот самый отель-долгострой, что возвышается над Чебоксарским заливом.

Растет в республике и сеть модных глэмпингов. Для любителей отдыха на природе со всеми удобствами оборудовано 111 комфортных номеров. Кроме того, по словам вице-премьера, госэкспертиза одобрила строительство объектов инженерной и туристической инфраструктуры этнокультурного парка «Аруна» в деревне Атнаши Урмарского округа и туристско-рекреационной площадки «Мокринский виадук» в Канашском округе.

Знаковым решением в отрасли стало введение с 1 января 2025 года туристического налога в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском округе. Как сказал министр, благодаря новшеству в бюджеты муниципалитетов может поступить около 40 млн рублей. Дополнительные средства помогут улучшить облюбованные туристами места.

В этом году работа по развитию туризма продолжится в рамках обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство» и Комплексной программы социально-экономического развития республики, сообщил Дмитрий Краснов. Будет запущен мегапроект «Национальный туристический маршрут», планируется преобразить места отдыха и привести в порядок инфраструктуру в Заволжье, Ядринском, Козловском, Алатырском, Красноармейском, Моргаушском и других округах. Включено в план и возведение причальных стенок в Козловке и Мариинском Посаде, а также благоустройство прилегающих к ним территорий. Если задумки удастся воплотить, то через шесть лет эти города будут посещать до 300 тыс. гостей, а турпоток в республику в целом вырастет до миллиона человек в год, подчеркнул министр.

Привлекает путешественников наша республика и своими живописными уголками, уникальной флорой и фауной. Как рассказал руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов, в 2025 году в государственном заказнике «Цивильский сурковый» намечено организовать экотропу. Для этого на охраняемой территории будут построены специальные сооружения для наблюдения за сурками — смотровые площадки, вышки и замаскированные укрытия.

Свое видение туристического развития республики представил на заседании и руководитель проекта «Большая Волга» ПроГород ВЭБ.РФ Даниил Веретенников. По видеосвязи он рассказал о разработке туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования для макротерритории «Большая Волга». В ее состав входят 13 регионов, включая Чувашию. Минэкономразвития России поручило организации оценить существующие маршруты и предложить новые.

ДАНИИЛ ВЕРЕТЕННИКОВ,

руководитель проекта «Большая Волга» ПроГород ВЭБ.РФ: «Пока вклад республики в общий турпоток на волжской территории достаточно скромный. Тем не менее Чувашия занимает первое место среди регионов Волги по прогнозируемому нами приросту туристического потока. Предполагаем, что к 2030 году в регион будут приезжать до 1,5 млн гостей».

Эксперт продемонстрировал «дорожную карту» по развитию волжских территорий. Она охватывает точки притяжения туристов, средства для размещения гостей, транспорт, инженерную инфраструктуру. Чувашия находится ровно посередине межрегиональной схемы и имеет важное значение. К слову, это единственный регион, включенный одновременно в три приоритетных направления. На презентованной карте петлеобразные маршруты напоминают лепестки цветка, поэтому разработчики назвали их «волжскими ромашками».

Авторы проекта предлагают региону уходить от формата быстрого туризма, делать путешествия более глубокими, содержательными, создавать такие условия, чтобы мотивировать отдыхающих не только проводить больше времени в республике, но и возвращаться сюда снова. По мнению Веретенникова, нужно активнее вовлекать в маршруты малые города и округа.

Среди основных зон развития туризма, где будут создаваться новые гостиничные номера, выделены Чебоксарско-Марпосадское направление, национальный парк «Ч?ваш в?рман?», Алатырь и Цивильский округ. Дмитрий Краснов добавил, что за проектами уже закреплены предполагаемые земельные участки и они указаны в программе развития муниципалитетов. Также идет работа по поиску инвесторов, заинтересованность в реализации проектов, по словам министра, есть.

Олег Николаев поблагодарил разработчиков «Большой Волги» за подробный анализ маршрутов республики и отметил, что представленная экспертами схема во многом совпадает с планами регионального правительства по улучшению туристической привлекательности Чувашии.