Безопасность важнее улова

Температурные качели «подогревают» замерзшие водоемы республики

Погода нынче не балует жителей региона крепкими морозами. С начала года в основном держалась оттепель с дождем и снегом, и только на прошлой неделе столбик термометра впервые за зиму опустился ниже 15 0С. Когда установился «минус», на реки и озера массово потянулись рыбаки. Но сотрудники чрезвычайных ведомств забили тревогу: из-за перепадов температуры лед местами стал рыхлым и тонким, выходить на него опасно. Именно поэтому были отменены крещенские купания на Волге. Однако самонадеянных любителей зимней рыбалки предостережения не испугали.

Унесло течением

В минувшую субботу на Волге спасатели вызволили из ледяного плена двух ловцов, вышедших на промысел недалеко от шлюзового канала Чебоксарской ГЭС. Примерно около пяти вечера льдина, на которой они были, оторвалась и поплыла вниз по реке. Удильщики стали сигналить с помощью фонарей. В темноте их знаки заприметила патрульная группа Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. На помощь выехал аэробот. Спасатели сняли бедолаг с дрейфующей льдины и доставили в целости и сохранности на берег. Увы, на чужих ошибках рыболовы не учатся.

Ведь всего за несколько дней до этого похожий случай произошел чуть ниже по течению Волги. Льдину оторвало в районе устья Цивиля. Выбраться своими силами из ледяной ловушки люди не могли из-за открытой воды у берега. К попавшим в беду поспешили сотрудники спасательных станций Мариинского Посада и Новочебоксарска. Тем временем течение прибило льдину к берегу, и рыбаки выбрались на землю. Заметив быстро приближающийся ярко-оранжевый катер, мужчины попросту сбежали. Видимо, испугались нравоучений.

Чуть ли не каждый день спасателям и сотрудникам Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Чувашии приходится выезжать в речные рейды. Специалисты предупреждают рыбаков о рисках, вручают им листовки, памятки, настоятельно просят покинуть ненадежные места. Но, судя по всему, убеждения действуют недолго, на следующий день люди снова возвращаются к своим лункам. Вот ведомства и решили пригласить в один из патрулей журналистов: может, удастся достучаться до безрассудных смельчаков общими силами — через репортажи в газете и на телевидении…

То плюс, то минус

Первое, что удивило, когда мы подъехали к спасательной станции в Новочебоксарске, — Волга. Если в Чебоксарах она вся скована льдом, то за ГЭС — сплошь вода, река покрыта белым полотном только у берегов.

Нас встречали начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Чувашии Герман Майков и руководитель Чувашской республиканской поисково-спасательной службы Николай Глухов. Они рассказали, что такая ситуация в разгар зимы в том месте Волги — впервые за много лет. Всему виной погодные качели: был то «плюс», то «минус», вот лед и тронулся. Влияет на ледостав и работа ГЭС, которая, как предположили наши собеседники, нынче увеличила мощности.

Обсудили с экспертами и недавние происшествия на Волге. По словам Николая Глухова, оба случая могли закончиться плачевно. Если бы снежный «плот» с горе-рыбаками налетел на торосы, а иногда такие нагромождения достигают нескольких метров в высоту, не миновать беды. Столкнувшись с препятствием, льдина раскололась бы на части, и в замесе обломков могли погибнуть люди.

«Мы ежедневно проводим замеры. Лед на водоемах республики неравномерный. Там, где стоячая вода — на прудах и озерах, а также на затонах больших и малых рек его толщина достигает 18-20 см. Однако на новочебоксарском участке Волги лед встречается совсем тонкий — от 2 см на середине реки и до 17-18 см ближе к берегу. Особенно опасно ловить рыбу возле мостов, дамб, в устьях, где быстрое течение, и потоки воды подмывают лед. Всю информацию мы выкладываем на сайте нашего управления и в соцсетях», — рассказал Герман Майков.

Он также напомнил про крупную спасательную операцию прошлого зимнего сезона, когда в начале декабря 2022 года примерно в этом же месте оторвалась льдина с 33 рыбаками «на борту». Людей тогда вызволяли из беды с помощью всей имеющейся на вооружении спецтехники. Хорошо, что все обошлось благополучно, подледников удалось эвакуировать на берег.

Пешня и «лапки-царапки»

Пока шла беседа, матросы-спасатели на берегу, экипированные в ярко-оранжевые гидрокостюмы, отрабатывали действия по спасению человека, провалившегося под лед. Один играл роль пострадавшего, второй с помощью прочного троса с петлей, называемого «концом Александрова», вызволял напарника из ледяной воды.

«Такой линь нужно иметь не только спасателям, но и любителям зимней рыбалки», — подойдя к нам, рассказал руководитель Новочебоксарского инспекторского участка Центра ГИМС Юрий Каргин. Кроме того, он разъяснил, как пользоваться пешней. Это такая полутораметровая палка с делениями на древке и острым металлическим крючком на конце. Ею можно измерить толщину льда, понять, насколько он прочный. Нужна такая «выручалочка» и для подстраховки при передвижении по скользкому льду или спуске к замерзшему водоему. Пешня вместе с «концом Александрова» поможет вытащить человека. Только нужно помнить, что нельзя сломя голову бежать спасать товарища, иначе можно самому провалиться. За пять-шесть метров нужно лечь на живот и ползти по-пластунски, затем бросить один конец троса, шеста или шарфа человеку, оказавшемуся в воде.

Еще один предмет первой необходимости для любителей подледного лова — «лапки-царапки». Так Юрий Леонидович окрестил странное приспособление у себя на груди. «Амулет» состоял из скрепленных между собой рукоятей. Схватившись за эти «ручки», инспектор ловко разъединил их, и на концах показались острые шипы — ими можно цепляться за лед. «Вот так, аккуратно, без суеты, вонзая штыки перед собой, можно выползти из полыньи на прочную поверхность», — показал эксперт.

Самый же верный помощник, которым почему-то часто пренебрегают рыбаки, — спасжилет. Вот и нас, журналистов, прежде чем посадить на борт вездеходной «Ижоры», экипировали по полной программе.

Достучаться до людей

Патруль возглавил начальник спасательной станции «Новочебоксарская» Александр Лесников. За штурвалом аэролодки был капитан — рулевой Никита Панфилов. Компанию нам составил представитель ГИМС Юрий Каргин, которому предстояла самая сложная часть миссии — общение с рыбаками.

«Ижора» на воздушной подушке и с огромным винтом позади, который отвечает за движение транспорта, оказалась очень шумной, но при этом теплой, быстрой и маневренной. По словам Александра Лесникова, катер — уникальный, легко преодолевает ледяные торосы, переезжает с воды на снег и обратно.

Судно понесло нас к подходному каналу Чебоксарской ГЭС, где всегда много рыбаков. По словам спасателей, лед в том месте коварный, если возле шлюзов достаточно прочный — около 20 см, то ближе к открытой воде менее 7 см. Проблема в том, что он разный по плотности, поэтому вполне может случиться разлом.

Когда мы подъехали к кромке, возле лунок сидело человек пятнадцать. Выходить к ним мы не стали. «Если лодка запрыгнет на лед, он начнет раскалываться, а это уже большой риск для всех», — предупредил капитан.

Юрий Каргин взял в руки рупор. «Уважаемые любители подледного лова! Государственная инспекция по маломерным судам и сотрудники поисково-спасательной службы настоятельно просят покинуть опасный участок. Лед рыхлый и хрупкий. Будьте благоразумны! Ваша жизнь дорога нам и вашим семьям», — произнес инспектор в громкоговоритель. Только когда он повторил свою речь в третий раз, пара рыбаков все же стала собирать вещи, но многие даже не пошевелились.

Такой же эффект был и на левой стороне Волги, в так называемом «ковше», где собралось еще больше народу. Наш громкий визит не сулил отдыхающим с удочкой щедрого улова, так что гостям в оранжевых жилетах они явно не обрадовались. Но ведь случись чего, первыми позовут на помощь.

Прослушав настоятельные просьбы патрульных, несколько мужчин нехотя побрели к берегу. За бортом «Ижоры» лед был зеленоватым, ломким. Быстрое течение грозило столкнуть с ним наш аэробот, поэтому судну пришлось ехать дальше…

К счастью, нынешней зимой трагедий на воде пока не было, но это не значит, что никто из рыбаков «не искупался». Провалы под лед случались, просто завершались благополучно, кто сам выбрался, кому товарищи подсобили. Но стоит ли так испытывать судьбу? Неужели нужны запреты и санкции, чтобы повлиять на благоразумие людей? Штрафы сейчас предусмотрены только за выезд на лед машин.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе нас снова ждет оттепель. И экстренные службы будут начеку. Спасатели, конечно, приедут и сделают все возможное, чтобы вызволить человека из беды, но ведь, какой бы быстроходной ни была «Ижора», пройдут минуты, прежде чем она доберется до места происшествия, и вполне возможно, что помогать будет уже не кому…

НА ЗАМЕТКУ

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