ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«В прошлом году в республике открылось 204 магазина, 47 объектов общественного питания и 79 объектов бытового обслуживания. Еще 48 объектов потребительского рынка были отремонтированы. Мы поддерживаем развитие всех форматов торговли. Почему? Это дает широкий выбор потребителю. В сетевых магазинах можно приобрести нашу местную продукцию. А открытие новых торговых точек приводит к созданию дополнительных рабочих мест. Только в прошлом году именно потребительский рынок дал их почти 1,5 тысячи».