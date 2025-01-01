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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,
вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«В прошлом году в республике открылось 204 магазина, 47 объектов общественного питания и 79 объектов бытового обслуживания. Еще 48 объектов потребительского рынка были отремонтированы. Мы поддерживаем развитие всех форматов торговли. Почему? Это дает широкий выбор потребителю. В сетевых магазинах можно приобрести нашу местную продукцию. А открытие новых торговых точек приводит к созданию дополнительных рабочих мест. Только в прошлом году именно потребительский рынок дал их почти 1,5 тысячи».

Опубликовано: 22 января 2025 г.


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