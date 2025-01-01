Модернизация сетей ускорится

В Чувашии существенно сократятся сроки установки пандусов для инвалидов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также строительства линейных объектов в сфере газо-, водо-, тепло- и электроснабжения.

Согласно новому постановлению Кабмина республики, теперь их строительство возможно без копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на дворовой территории которого планируется размещение объектов.

«Сокращается перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства объектов инфраструктуры и для установки пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения», — уточнил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

Как отмечают в ресурсоснабжающих организациях, проведение общего собрания собственников зачастую приводит к затягиванию процесса модернизации инженерно-технических сетей. Изменения позволят сократить сроки замены и строительства сетей газо-, водо-, тепло- и электроснабжения в населенных пунктах.

Филипп Афанасьев