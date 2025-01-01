Рукоприкладство привело к увольнению и уголовному делу

Не в меру «сильные» педагоги

Дикость какая-то, иначе не скажешь о том, что произошло в Кугесьской общеобразовательной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новая методика обучения? Демонстрация учительского авторитета? Ответов на вопросы пока нет, но Следственный комитет РФ по Чувашии и прокуратура республики уже работают над этим.

Все началось с видеозаписи на интернет-ресурсе от одного из федеральных телеканалов, в которой демонстрируется неравная борьба «двое на одного». Две женщины, одна из которых зажимает и придерживает столом жертву, а вторая буквально отрабатывает борцовскими приемами захват за шею и удержание руки, добиваются от нее выполнения каких-то указаний. Согласно комментарию к видео, «девочке-инвалиду выламывали руки в коррекционной школе в Чувашии».

Вскоре, как только данная запись стала «пестрить» и в медиапространстве республики, к делу оперативно подключилась прокуратура. В ходе проверки установлено, что показанное в видео событие действительно произошло в Кугеськой школе-интернате. Но случилось оно еще в декабре прошлого года, и тогда же педагог, допустившая рукоприкладство, уволена из образовательного учреждения.

На сегодня Следственным управлением СКР по Чувашии уже возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением с ним) в отношении бывшего сотрудника интерната, которая издевалась над ребенком-инвалидом. Идет следствие.

С официальным заявлением выступило и Минобразования Чувашии. «В любых ситуациях педагог должен оставаться педагогом, соблюдать Кодекс профессиональной этики. Применение физической силы недопустимо. В настоящее время специалистами министерства проводится служебная проверка. На данный момент оба педагога уволены. Все ответственные лица также будут привлечены к ответственности. Планируется провести совещание с руководителями подведомственных организаций с целью усиления контроля со стороны администрации образовательных организаций по обеспечению образовательного процесса. А в ближайшее время с педагогическим коллективом будут проведены внеплановые курсы повышения квалификации, где особое внимание будет уделено модулю психологической устойчивости», — отметил руководитель ведомства Дмитрий Захаров.