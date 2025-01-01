К медикам на экскурсию

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Чувашского госуниверситета

Немало школьников мечтает стать врачами, поэтому они с удовольствием пообщались с теми, кто уже воплощает свою мечту в жизнь. И узнали много интересного!
Ученики чебоксарского лицея № 2 посетили медицинский факультет ЧувГУ. Ребята послушали лекцию ассистента кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией Алексея Миронова о раке легких, побывали на занятии хирургического кружка «Оперблок». Студенты показали им две операции на кадаверном материале (верхняя лобэктомия справа и аортокоронарное шунтирование), рассказали о своей учебе и освоении хирургических навыков. Лицеистам представилась возможность попробовать себя в роли оператора на торакоскопической операции — насколько же сложно управлять инструментами, глядя на экран монитора!
А школьники столичной гимназии № 2 наведались в научно-образовательный центр имени А.Н. Бриллиантовой. От старшего преподавателя кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией Надежды Ланцовой они узнали, насколько важна анатомия при подготовке врачей всех специальностей, ознакомились с историей создания центра. Рассказали ученикам о строении опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем организма человека, а также о способах изготовления анатомических препаратов. А еще продемонстрировали аномалии развития плода и «легкие курильщика» — такой наглядный пример заставил гимназистов всерьез задуматься об огромном значении здорового образа жизни.

Опубликовано: 16 января 2025 г.


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