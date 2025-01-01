Предприятия Чувашии нарастили поставки за рубеж

За последние пять лет Чувашия направила более 85 млн рублей на поддержку экспорта. За это время продажа товаров в другие страны выросла на 70%.

Как отметил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов, сейчас доля высокотехнологичного экспорта достигает 46%, и это не предел.

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выполнены все показатели и контрольные точки региональных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Благодаря своевременно принятым мерам поддержки вырос внешнеторговый оборот Чувашии. Особое внимание уделено выводу на экспорт малых и средних компаний. Количество экспортеров повысилось на 40%.

Увеличились объемы поставок техники в страны СНГ и Африки. За рубежом востребованы наши продовольственные товары, сельхозсырье, продукция химической промышленности.

«К 2030 году планируем достичь новых результатов. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта должен вырасти не менее чем на две трети к показателю 2023 года, то есть до 450 млн долларов США. При этом экспорт промышленной продукции за пять лет может достигнуть отметки в 312 млн долларов США», — подчеркнул Дмитрий Краснов.