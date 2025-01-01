Путь к пятидневке

Продолжительность рабочего дня определяет жизнь людей разных профессий. От этого зависят результаты труда, а чрезмерная нагрузка негативно сказывается на здоровье и качестве жизни. Сегодня в большинстве стран мира, включая Россию, продолжительность рабочей недели, как правило, составляет около 40 часов. И это итог эволюции трудовых отношений.

Опираясь на документальные факты, мы расскажем о пути перехода к более сбалансированному графику работы и о том, как жители республики использовали дополнительное выходное время. Об этом свидетельствуют документы, сохранившиеся в Госархиве современной истории Чувашии.

С 1929 по 1933 год в СССР пытались радикально реформировать трудовой календарь. После четырех рабочих дней следовал один выходной, не привязанный к определенному дню недели. Однако в 1931-м снова перешли к шестидневке. В 1940 году был установлен шестидневный рабочий график с восьмичасовым рабочим днем, а воскресенье стало единым выходным.

Во время Великой Отечественной войны ввели обязательные сверхурочные работы и отменили отпуска. А в 1956-1960 годах трудовой день в Советском Союзе постепенно, по отраслям народного хозяйства, был вновь сокращен до семи часов при шестидневной рабочей неделе с выходным в воскресенье.

В 1966 году на XXIII съезде партии впервые на всю страну прозвучало слово «пятидневка». Был учтен успешный опыт ряда предприятий, перешедших на режим с двумя выходными. При этом сохранялась 41-часовая рабочая неделя. Этот опыт распространился на всю страну — 7 марта 1967 года было принято соответствующее постановление. Трудящиеся отнеслись к новации положительно. Появлялось свободное время для повышения квалификации и культурного уровня, более рациональной организации производства с ростом производительности труда. В постановлении предусматривалось завершить планомерный перевод рабочих и служащих на пятидневку 7 ноября 1967 года, к 50-летию Великой Октябрьской революции. Прежний, шестидневный, режим сохранялся лишь для отраслей, где новшество было нецелесообразным по характеру производства и условиям работы. Спустя неделю Президиум Верховного Совета СССР издал и соответствующий указ.

Первым городом в Советском Союзе, который перешел на пятидневную рабочую неделю еще за год до принятия указа, стала Пермь. Правда, там практиковались и «черные» субботы ввиду производственной необходимости. В Чувашии тоже изучили и использовали опыт городов-первопроходцев. Новый формат работы был успешно внедрен в Чебоксарах. Хотя некоторые предприятия в столице республики уже имели определенный опыт работы по такому графику. К примеру, пятидневка была внедрена на Чебоксарском заводе электроизмерительных приборов — в марте 1966-го на нее перешли две бригады, а в декабре возник вопрос применительно к уже целому цеху, самому крупному на предприятии. Работникам раздали анкеты, в которых они могли высказать свое мнение о нововведении. Большинство высказалось «за».

Этот опыт показал преимущества пятидневки и стал основой для ее внедрения как значимой части комплексных государственных мер в Чувашии. Данное решение имело огромное социальное значение для региона. Оно способствовало улучшению условий труда и повышению качества жизни населения. Два выходных дня люди использовали для рационального отдыха, занятий физкультурой и спортом, художественной самодеятельностью, прогулок за городом. Резко возрос интерес к знаниям, образованию, повышению квалификации. На многих предприятиях число обучающихся выросло в 2-3 раза. Значительно снизились заболеваемость и производственный травматизм.

В 1971 году максимальная продолжительность рабочей недели в 41 час была закреплена в Кодексе законов о труде в РСФСР, а в 1977-м — в Конституции СССР. А в апреле 1991-го она официально стала сорокачасовой. В дальнейшем эта норма была внесена в Кодекс законов о труде и Трудовой кодекс России. Это яркий пример того, как многолетние усилия и эксперименты могут привести к значительным улучшениям в жизни людей.

Галина Иванова