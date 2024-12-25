Исполнить мечту и завести змею в квартире

Короли и императоры из террариума

Наступающий 2025 год по восточному календарю пройдет под знаком Зеленой деревянной змеи. В преддверии праздника интерес к этому загадочному животному — особенный. На пике популярности — сувениры со змейками и аксессуары с чешуйчатым принтом. Меж тем, в Чувашии есть люди, для которых рептилии — не просто мода, а неотъемлемая часть жизни. Знакомьтесь: Кристина Акчурина из Чебоксар. В ее самой обыкновенной «хрущевке» живут три змеи и еще целая компания братьев наших меньших.

«Вот вырастешь и заводи кого угодно»

В редакцию «СЧ», конечно, девушка пришла без питомцев, зато принесла с собой длинный чулок от свежевылинявшего тигрового питона Персефоны — змейка как раз накануне сбросила кожу. «Эта та самая змеиная кожа, из которой делают сумки?» — удивились журналисты. «Нет, что вы! Змеи линяют каждый месяц, это естественный процесс, а для сумок кожу добывают совсем другим способом», — объяснила гостья. И подарила всем желающим кусочек питоньей линьки. Считается, что если положить змеиную кожу в кошелек, это привлечет деньги, а человека ждет удача в делах.

В большой зоосемье Кристины и ее молодого человека Артема есть самые разные животные. В одной квартире соседствуют две кошки и две собаки, несколько десятков черепах, хомячки и морские свинки, пушистые кролики и экзотические пауки, улитки и даже хищные сколопендры.

Змеи в этот разношерстный коллектив влились относительно недавно — удивительные создания давно интересовали девушку как вид, и ей захотелось изучить их поближе. Так в доме появилась Персефона — питон благородного тигрового окраса. Змейка в длину чуть больше полутора метров и весит почти три килограмма. Но для питонов это не предел — они могут вырастать и до трех, и до пяти метров, а их вес может достигать несколько десятков килограммов. Диковинку молодые люди купили у знакомого, который, можно сказать, с животным не справился — змея плохо ела, и хозяин не знал, что с ней делать. Две другие питомицы, молочная змея по кличке Молочка и императорский удав Ева, нашли Кристину сами: у их предыдущих владельцев на домашних животных не оставалось времени, и они отдали их увлекающейся этими существами Кристине.

«С самого детства люблю животных, — рассказывает собеседница. — Родилась я в деревне Степные Шихазаны Комсомольского района. В доме были кошки и собаки, а еще мне нравилось бегать на конюшню к лошадям — там работал мой дедушка, и мне было очень интересно. Потом мы переехали на съемную квартиру в Ишлеи, где, понятное дело, родители никого держать не разрешали. Но я все равно нет-нет да таскала в дом уличных котов, вместе с другими детьми прятала от отлова в сарае бездомных собак, а один раз, помню, принесла дождевых червей. Как и все родители, мама часто повторяла: вот вырастешь — заводи кого угодно, хоть крокодила. Так, в общем-то, и получилось. Конечно, крокодила нет, но как-то мы о нем думали…»

«Любовь к животным — это забота»

На создание домашнего живого уголка Кристину, экономиста по образованию, подтолкнула работа в контактном зоопарке. Сейчас они запрещены, но еще пару лет назад были весьма популярны. Там-то девушка и познакомилась впервые со змеями, а также научилась обращаться со многими другими животными. Условия содержания зверушек оставляли желать лучшего, всех хотелось приютить, а сам зоопарк оставил у Кристины глубокую психологическую травму. «Контакты с чужими людьми для животных — стресс, поэтому к идее фотосессий со змеями, а также с другими животными я отношусь отрицательно», — говорит девушка. К тому же, по ее словам, невозможно предугадать, как поведет себя змея в стрессовой ситуации.

Хотя змеи, которые держит девушка в своей квартире, неядовитые, с ними, тем не менее, тоже нужно быть начеку. «Животное есть животное. Осторожность и безопасность всегда должны быть на первом месте. Например, десять раз вытащил змею из террариума, все было спокойно, а на 11-й раз она может взять и укусить — настроение не то или линять собралась. Перед линькой у змей мутнеют глаза, и они становятся более нервными. Также нельзя беспокоить их после еды. Несколько дней после кормления мы их вообще не трогаем», — говорит владелица.

Все манипуляции со змеями хозяева выполняют в специальных перчатках для сварки — крагах. Укус змеи, по их словам, не из приятных. Приняв приближающуюся руку за еду, они могут так крепко вцепиться, что порой оставляют в коже человека свой зуб. А зубы у змей вывернуты внутрь, так что просто взять и разжать пасть эти существа не могут.

Появление в квартире змей потребовало существенной переделки жилища. У крупных видов террариумы просторные, площадью около 2,5 квадратных метров, так что молодой паре пришлось сделать большую перестановку, чтобы их разместить. У каждой змеи — отдельный домик, причем у удава Евы и питона Персефоны они изготовлены на вырост. «Змеи еще прибавят в длине и массе, поэтому вольеры должны быть крепкими и надежными, чтобы они своим мощным туловищем не выдавили стекло. В контактном зоопарке, где я работала, такие случаи бывали — под действием веса зверюшки разбивали стекло, сбегали и съедали кроликов», — вспоминает Кристина.

Прокормить питона или удава не так хлопотно, как кажется. Обедают рептилии примерно раз в три недели и в еде не привередливы: предпочитают живых мышей, крыс или мясных кроликов.

Кстати, увлекаются пресмыкающимися не только в Чебоксарах. Любители змей есть и в Канаше, и в Алатыре.

Занятие это вполне доступное: в зависимости от вида и окраса покупка змейки обойдется в 15-20 тысяч рублей, от 15 тысяч рублей составит стоимость террариума.

«Новичкам подходят королевские питоны, в большинстве случаев они считаются очень спокойными — свернутся в клубок и спят», — советует Кристина Акчурина. А вот с выражением «спокойный, как удав» она поспорила бы. Ее Ева, например, с характером. Змейка появилась в доме около месяца назад, и, пока она обживается на новом месте, ее стараются не тормошить.

В обычной квартире дружно живут самые, казалось бы, недомашние животные. Впрочем, с каждым новым питомцем, как в теремке, становится все теснее, и ребята в будущем мечтают перебраться в свой дом.

Необычное хобби, конечно, требует много сил и внимания, но от общения с животными, как призналась Кристина, получаешь намного больше, чем отдаешь. И хотя не все разделяют такую приверженность к экзотической живности, в том числе родственники молодых людей, любовь к братьям меньшим у ребят сильнее. Главное, считает Кристина, — быть ответственным хозяином и никому не мешать.

КСТАТИ

Домик для больших и маленьких

Среди подопечных Кристины немало тех, кого пришлось спасать и выхаживать — так называемых найденышей и подкидышей. Сойку по кличке Мурзик, например, нашли с переломанным крылом. На улице птенец бы не выжил, но в добрых руках птаха пошла на поправку.

Смешной и забавный Мурзик быстро освоился в квартире и стал звездой канала «Сойкин дом», который девушка ведет в мессенджере «Телеграм». Кроме животных, Кристина рассказывает в нем о птицах, которых ей удалось запечатлеть в Чувашии. Вместе с другими увлеченными людьми девушка участвует в орнитологических экспедициях по республике и фотографирует пернатых. Сейчас на ее счету 146 видов птиц, встречающихся в наших краях. Определять их помогает приложение INaturalist.

«Сами удивились, как быстро Мурзик приспособился к новому жилищу. Чувствовал себя как дома: ел с руки, садился на палец. То и дело норовит залезть в аквариум к черепахам — купаться там очень любит», — отзывается хозяйка.

Поначалу раненую птицу молодые люди хотели даже определить в специальный реабилитационный центр для пернатых в Москве. Но после того, как выяснилось, что сойка уже не полетит, все заботы по уходу за ней ребята взяли на себя. Питание этого жильца, к слову, самое разнообразное среди всех обитателей их домашнего зоопарка. В рационе Мурзика — ягоды, фрукты, овощи, насекомые, творог, перепелиные яйца, но больше всего пташка любит сладкие яблоки и груши. А из необычных перламутрово-лазоревых перышек сойки Кристина делает кулоны. Все деньги, вырученные с их продажи, она направляет на помощь другим животным и птицам.

«Любовь к животным — это не уси-пуси, это забота», — признается собеседница.

Первой в доме появилась тигровый питон Персефона. Ей два года и она весит почти три килограмма.