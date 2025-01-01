Ждать, как никто другой

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Марш Мендельсона прозвучал в Чувашии для бойца СВО из Приморского края и его невесты.

Бракосочетание новоиспеченных супругов Толпаровых стало первым в Алатырском округе в Год защитника Отечества. Судьба свела молодых из разных уголков России. Находящийся в краткосрочном отпуске боец СВО Павел ради своей возлюбленной приехал в Алатырь из Приморского края.

Ирина знает, что мужу скоро предстоит вернуться к своим боевым товарищам, защищать интересы страны. Она готова ждать и верит, что Павел непременно вернется с Победой.

Оксана Казакова

 

Фото администрации Алатырского округа

Опубликовано: 13 января 2025 г.


Читайте также:

Благоустройство без клише или Какими должны быть проекты, чтобы побеждать
Фоторепортаж с поездки Олега Николаева в Порецкий и Алатырский районы
Олег Николаев посетил семь объектов в Алатырском и Порецком районах
В Алатыре от COVID-19 вылечили 97-летнего пациента
Дорога «Шемурша — Сойгино — Алтышево» — автодорога «Аниш» открылась после капремонта
Перспективы развития Алатыря обсудили на заседании Высшего экономического совета
Ставший музеем самолет находится в Алатырском районе в плачевном состоянии
Комплексная программа социально-экономического развития Алатырского района на 2020-2025 гг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.