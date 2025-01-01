Ждать, как никто другой

Марш Мендельсона прозвучал в Чувашии для бойца СВО из Приморского края и его невесты.

Бракосочетание новоиспеченных супругов Толпаровых стало первым в Алатырском округе в Год защитника Отечества. Судьба свела молодых из разных уголков России. Находящийся в краткосрочном отпуске боец СВО Павел ради своей возлюбленной приехал в Алатырь из Приморского края.

Ирина знает, что мужу скоро предстоит вернуться к своим боевым товарищам, защищать интересы страны. Она готова ждать и верит, что Павел непременно вернется с Победой.

Оксана Казакова

Фото администрации Алатырского округа