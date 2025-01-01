С января в Чувашии введены новые типы проездных билетов и пересадочная карта

Как разъясняют в Минтрансе республики, если пассажир ежедневно пользуется троллейбусом, ему подойдет безлимитный проездной, если не так часто — выгоднее взять ограниченный вариант — на 30 или 60 поездок сроком на 45 дней. Причем тариф можно менять в зависимости от востребованности поездок — в почтовом отделении или в приложении «Единая транспортная карта». Впервые введен пересадочный «кошелек». Работает он только в троллейбусах и предоставляет скидку на вторую поездку при пересадке в течение 90 минут. Например, вы едете из Чебоксар на 62-м маршруте, заплатили 33 рубля, вышли в Новочебоксарске и сели на другой городской троллейбус. В таком случае билет составит 17 рублей, а поездка в целом обойдется в 50 рублей, разъяснил оператор безналичной оплаты проезда Чувашской Республики «ЕТК». Важно — при любой смене тарифа карта обнуляется.