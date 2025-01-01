Семь с половиной тысяч семей получили субсидию на оплату ЖКУ

В республике за счет средств республиканского бюджета предоставляется субсидия гражданам, чьи расходы по оплате ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи. Заявление на получение дотации на оплату коммунальных услуг можно оформить через портал госуслуг.

Стоит отметить, что в расчете размера субсидий учитывается размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемых для каждого муниципального округа (городского округа) на отопительный (октябрь — апрель) либо межотопительный периоды (май — сентябрь). При этом расходы граждан на оплату ЖКУ в расчете размера субсидии не участвуют.

По итогам 2024 года субсидия на оплату ЖКУ предоставлена 7489 семьям, в которых проживает 19607 человек. Средний годовой размер выплаты на семью за указанный период составил 870 рублей. За декабрь прошлого года выплата субсидии произведена более трем тысячам семей, в том числе семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (65% от числа получателей).

На начало января этого года объем расходов республиканского бюджета на предоставление данной меры поддержки составил 78,2 млн рублей.