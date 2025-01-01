Киберспортсмен из Чувашии вошел в мировой топ

Уроженец Чебоксар Дмитрий «sh1ro» Соколов занял шестое место в мировом рейтинге лучших игроков в Counter-Strike 2 по итогам 2024 года. На протяжении пяти лет киберспортсмен успешно выступает на позиции снайпера. В прошлом году вместе со своим коллективом «Team Spirit» Соколов выиграл IEM Katowice 2024 и Perfect World Shanghai Major 2024, заработав звание чемпиона мира. Также были победы и на менее крупных турнирах. Кстати, «Team Spirit» занимает первое место в рейтинге, по версии новостного портала HLTV, освещающего турниры и статистику по Counter-Strike 2.