В округах стартуют Дни правительства

Дети пристроены, животные — под охраной, пора готовить купели

«Приступаем к реализации новых национальных проектов. В ближайшее время необходимо наладить работу по достижению намеченных показателей», — обозначил первоочередные задачи Глава республики Олег Николаев, открывая еженедельное совещание.

Руководитель региона сообщил, что с этой недели в Чувашии стартуют Дни правительства в муниципалитетах. «Вместе с управленческими командами округов рассмотрим итоги прошлого года, наметим планы совместных действий по реализации Комплексной программы социально-экономического развития республики на предстоящие шесть лет», — разъяснил новый формат работы Олег Николаев.

По его словам, члены правительства смогут почувствовать специфику конкретного муниципального образования, его готовность к выполнению поставленных задач. Не менее важно во время таких встреч замотивировать команду муниципалитета, его жителей, добавил Глава Чувашии: «Все, что мы запланируем, должно работать по конкретным направлениям, чтобы каждый четко понимал, что делать и в какие сроки».

Дни правительства в муниципальных образованиях будут проходить в течение первого квартала. И первыми будут отчитываться Алатырский и Порецкий округа.

ПОРУЧЕНИЕ.

Рассмотреть комплексное развитие дома ребенка «Малютка». Проработать полезные практики сопровождения семей.

По данным Минобразования Чувашии, в республике проживают более двух тысяч сирот и чад, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет число таких ребятишек сократилось на 14%, а количество вновь выявляемых социальных сирот уменьшилось на 5%. На треть стало меньше маленьких постояльцев в доме ребенка «Малютка». Доля мальчишек и девчонок, воспитывающихся в замещающих семьях, сохраняется на уровне 94%.

И все же в прошлом году ряды тех, кто воспитывается без мам и пап, пополнили 268 детей. Примерно у половины из них родители живы, только вот они не справляются со своими обязанностями по воспитанию. Большинство сироток в течение года обрели новые семьи. Отмечено также, что стало больше семей, чьи мамы и папы встали на путь исправления.

В республике действуют пять учреждений, подведомственных Минобразования Чувашии, которые занимаются такими ребятами. На сегодня в этих организациях воспитываются 106 детей, нуждающихся в семейном устройстве. 22 ребенка проживают там временно, пока идут разбирательства с их неблагополучными родственниками. Ежегодно на содержание детских домов республики из бюджета региона выделяется 190 млн рублей.

Олег Николаев поинтересовался, как обстоят дела в доме ребенка «Малютка», помогают ли специалисты замещающим семьям в уходе за малышами, взятыми на воспитание?

По словам регионального министра образования Дмитрия Захарова, при специализированном учреждении открылась Школа приемных родителей, чтобы, с одной стороны, сопровождать будущих мам и пап, а с другой — помочь малышам привыкнуть к новой семье.

Олег Николаев поручил наладить межведомственное взаимодействие по развитию «Малютки», попросив подключиться к работе не только Минобразования и Минздрав Чувашии, но и службы соцзащиты и учреждения культуры.

«Можно создать на этой площадке центр компетенций, где семьи смогут консультироваться с психологами, медиками, педагогами и другими специалистами, делиться друг с другом опытом. А затем распространять эти практики, в том числе в дистанционном формате, в муниципалитетах, чтобы такая поддержка была доступна родителям по всей республике», — предложил Глава Чувашии.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минтрансу совместно с Минприроды проанализировать места локализации ДТП с участием животных, выявить причины и принять профилактические меры.

Обсудили на планерке и итоги исполнения переданных республике Российской Федерацией полномочий в области охраны животного мира, в том числе охотничьих ресурсов. В целом в отрасли сохраняется положительная динамика. По словам министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова, по итогам прошлого года в республике выросла численность лося, косули сибирской, рыси, стабильно поголовье кабанов и других лесных обитателей.

Глава региона обратил внимание на частые аварии на дорогах, в которых страдают и гибнут дикие животные. По данным Минприроды, в 2024 году зафиксирован 51 случай, в 2023 — 57, в 2022 — 47. Олег Николаев просил детально изучить происшествия: возможно, в местах, где часто случаются ДТП, нужно установить предупреждающие знаки. Также поручил обратить внимание на состояние придорожных полос — проверить, хорошо ли обочины очищены от зарослей, из-за которых ухудшается видимость на трассе.

ЦИФРЫ В 2024 году численность косули сибирской в Чувашии составила 1434 особи, лося — 2063, кабана — 132, лисицы — 968. А уток разных видов в нашей республике обитает более 15 тысяч.

ПОРУЧЕНИЕ.

В преддверии Крещения Господня провести инструктаж для всех ответственных лиц. Учесть погодные условия, прежде всего толщину льда.

Напомнили на планерке и о том, что в предстоящее воскресенье будет отмечаться большой православный праздник — Богоявление. По традиции 18 и 19 января люди массово пойдут на крещенские купания.

Как сообщил председатель Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов, планируется организовать 118 специально оборудованных мест для купания, 22 из них — на открытых водоемах, 96 — при храмах.

«Окончательные цифры зависят от погодных условий — прежде всего толщины льда и его плотности на Волге и других реках и водоемах», — предостерег руководитель ГКЧС. Из-за оттепели, по его словам, лед сейчас тоньше, чем в прошлые годы. По предварительным прогнозам, крепких морозов в субботу и воскресенье не ожидается, столбик термометра ниже -20С не опустится. Так что, вероятно, желающих окунуться будет немало, к тому же праздник нынче приходится на выходные дни.

Олег Николаев предупредил муниципальные власти о том, что необходимо строго контролировать пребывание людей на льду, не допускать скопления.

Как обычно, в точках массового купания будут дежурить спасатели, сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашии, правоохранительных органов, медработники, представители сил Территориальной подсистемы РСЧС Чувашии и органов местного самоуправления. По данным ГКЧС, за безопасностью проследят около 490 человек, наготове 142 единицы техники.

По словам главы Чебоксар Владимира Доброхотова, в столице Чувашии на Волге оборудуют четыре купели: три — в районе Свято-Троицкого монастыря, одну — возле причала в заволжской Сосновке. Первое место особенно популярно среди горожан. Для подхода к иорданям смонтируют деревянные трапы. Также установят пункты обогрева, кабины для переодевания, скамейки, урны для мусора, биотуалеты. Чтобы люди не толпились на льду, подходы к купелям перекроют турникетами. Для удобства чебоксарцев администрация города отправила в Минтранс республики письмо с просьбой продлить работу автобусного маршрута № 7 с субботы на воскресенье до двух часов ночи. Между тем в Новочебоксарске решили ограничиться одной купелью — ее установят возле Собора святого князя Владимира, что на улице Винокурова.

«Главное, чтобы все мероприятия прошли с соблюдением мер безопасности, без происшествий и несчастных случаев», — еще раз напомнил Глава республики.