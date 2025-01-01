Хоккеисты «Сокола» проявили характер в Краснодаре

У новочебоксарского «Сокола» праздничные выходные быстро сменились рабочими буднями. Команда без раскачки вошла в 2025 год — подопечные Егора Карпа в рамках первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) отправились в гостевое турне в Краснодар на противостояние с местной «Гвардией».

Новочебоксарцы подошли к двум встречам с «гвардейцами» по-спортивному злыми. Ведь в декабре «Сокол» принимал «Гвардию» в родных стенах — тогда поединки завершились в пользу краснодарцев 4:1 и 2:0. Памятуя о тех поражениях, наши хоккеисты не испытывали проблем с настроем на предстоящие матчи. Конечно, реванша ожидали и болельщики новочебоксарского коллектива. При этом несколько поклонников «Сокола» доехали до Краснодара и поддерживали команду на трибунах ледового дворца «Ice Palace».

И подопечные Егора Карпа не разочаровали. Хотя первая половина стартового матча в какой-то степени напоминала боксерский поединок: сначала мощный «хук» от хозяев, но гости, не почувствовав удар, отвечали «прямым джебом». «Гвардия» дважды вышла вперед, но не прошло двух минут и новочебоксарцы усилиями Ильи Нуякшева и Романа Улитина отыгрались. Дома краснодарцы старались прибрать инициативу к рукам — когда они в третий раз повели, то со стороны наших игроков не нашлось молниеносного ответа. На тренерском мостике «Сокола» кипела работа — штаб акцентировал внимание на наигранных во время тренировок комбинациях и указывал на слабые места соперников. Но все тщетно. Казалось, матч уже не спасти и третье поражение от «Гвардии» в сезоне не за горами. Однако за четыре минуты до финального свистка спасителем новочебоксарцев выступил Даниил Соколов. Основное время завершилось со счетом 3:3, а на первой минуте овертайма в ходе контратаки разящий бросок Максима Чупина принес победу нашей команде!

Вторая встреча складывалась практически по аналогичному сценарию. Правда, к середине игры перед «Соколом» стояла еще более сложная задача — подопечные Егора Карпа уступали 1:3. Проявив характер, новочебоксарцы не только сравняли цифры на табло, но и одержали волевую победу 4:3. В составе нашей команды по две шайбы забросили Максим Чупин и Никита Дерябин.

В турнирной таблице НМХЛ «Сокол» закрепился на четвертом месте, имея в активе после 26 матчей 35 очков.