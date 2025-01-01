В Батыревском муниципальном округе вручили ключи от квартиры очереднику из категории детей-сирот

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото администрации Батыревского округа

Алене Федоровой ключи в торжественной обстановке вручил первый заместитель главы администрации округа Рафиль Ямалетдинов, который выразил надежду, что новое жилье станет для нее родным домом, наполненным счастьем и семейным уютом. Оно было предоставлено в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений».
Двухкомнатная квартира общей площадью 59 квадратных метров уже готова к комфортному проживанию. Алена с нетерпением ожидает переезда и обустройства своего жилища, а также знакомства с соседями. Получение ключей от квартиры — это важный шаг в ее жизни, открывающий новые горизонты и возможности. 

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 13 января 2025 г.


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