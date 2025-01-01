Заблудившегося в лесу чебоксарца нашли по свежим следам

Сотрудники полиции разыскали заблудившегося в лесу 36-летнего чебоксарца. Случай произошел 5 января в лесах Мариинско-Посадского округа, сообщили в МВД по Чувашии. Рано утром в местный отдел полиции обратилась супруга пропавшего, заявив, что ее муж отправился в гости к другу-леснику, но заплутал в зимней чаще. Об этом он успел сказать ей по телефону, после чего устройство разрядилось. На поиски «путешественника» к лесному массиву возле деревни Большое Маклашкино, где потерялся мужчина, выехали оперуполномоченный уголовного розыска Григорий Шестаков и участковый уполномоченный полиции Юрий Павлов. Пройдя более десяти километров по следам на снегу, они обнаружили сильно замерзшего «потеряшку» в небольшом сарае на пасеке, где тот спасался от холода. Судя по легкой одежде, к долгой зимней прогулке чебоксарец был явно не готов.