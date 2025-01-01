За время каникул в травмпункт обратились более 400 детей

Без тормозов и с риском для жизни

Закончились новогодние каникулы. К сожалению, не обошлось без несчастных случаев и травм.

По данным Республиканской детской клинической больницы, всего с 1 по 8 января в приемно-диагностическое отделение за медицинской помощью обратилось более 70 ребятишек, госпитализировано более 20-ти. Сотрудники травмпункта приняли более 400 детей. Выполнено четыре экстренные операции.

Девять пациентов оказались на больничной койке после катания на «ватрушке» — надувном круге из резины или ПВХ. К примеру, восьмилетний ребенок совершал спуск в овраге и врезался в забор. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, диагностировали травматический разрыв правой почки. Другой 12-летний любитель «покатушек» госпитализирован с рваной раной правой ягодичной области — мальчик налетел на штырь. А шестилетняя девочка после веселых катаний оказалась на операционном столе с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Медицинские работники еще раз обращают внимание на то, что «ватрушки» — это крайне опасное развлечение. Они, в отличие от санок, ледянок, где есть возможность «подруливать» ногами или просто скатиться на бок, абсолютно не управляемые. Попытка затормозить разворачивает человека затылком вперед на очень высокой скорости, гарантирует при столкновении с каким-либо препятствием получение тяжелой травмы.

Неспокойной выдалась первая неделя нового года и у офтальмологов — в кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы обратилось более 900 человек, из них 140 детей. В основном — с травмами, полученными от фейерверков, в результате падений во время катания на коньках и «ватрушках». Были и те, кто пострадал от «выстрелившей» пробки от шампанского.