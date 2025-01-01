Мастерство подтвердит аттестация

На базе республиканского Агентства по развитию туризма прошел очередной экзамен для экскурсоводов.

Одно из интересных предложений, поступивших в рамках аттестации гидов — обзорные экскурсии на ретротроллейбусе по Чебоксарам. Туристы отправятся в путь от железнодорожного вокзала и доберутся до этнопарка «Амазония». По этому маршруту их повезет ЗиУ-5 — эту первую городскую электромашину восстановили специалисты Чувашского транспортного управления. А сама идея принадлежит Елене Горбатиной — 82-му экскурсоводу Чувашии, аттестованному в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, с марта 2025 года экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут работать без аттестации. А те, кто прошел испытания, пополнят специальный реестр Минэкономразвития РФ. Свою квалификацию специалистам отрасли предстоит подтверждать раз в пять лет.

Кстати

В канун Нового года чебоксарский ретротроллейбус снова вышел на линию. Салон украсили гирляндами, серебряным дождиком и наклейками, звучала новогодняя музыка. 31 декабря легендарная машина катала жителей и гостей столицы по первому маршруту. А в Новочебоксарске вновь прошла акция «Новогодний троллейбус». На маршруте № 54 Дед Мороз и Снегурочка проводили для пассажиров увлекательные конкурсы и викторины.