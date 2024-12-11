Музей прочтет и сбережет весточки с фронта

«…Федя возвращался в штаб с передовой. Начался сильный артиллерийский обстрел. Вражеский снаряд разорвался недалеко от Феди и ранил его осколками. <…> Он умер через три часа после операции. Обессиленный, перед смертью сказал мне: «Отца и мать, если жива останешься, не бросай». Берегите свое здоровье. Пока жива. Плачу. Силы на исходе. Трудно и тяжело потерять близкого человека, друга… Пишите… Не забывайте. Ваша родная сноха Аня».

В этом письме, датированном 27 апреля 1944 года, сообщалось о том, как во время Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте погиб наш земляк — журналист, педагог, писатель Федот Ситов. Автор безутешных строк — его жена Анна. Так сложилось, что во время боевых действий супруги находились недалеко друг от друга: он — на передовой, она — в военном госпитале.

Осталось несколько фронтовых писем и самого Федота Александровича. Сохранила солдатские треугольники его внучатая племянница, заслуженная артистка России, актриса Чувашского драматического театра имени К.В. Иванова Валентина Ситова. Дорогие сердцу листы, пожелтевшие от времени, лауреат Государственной премии России передала Чувашскому национальному музею. С этого бесценного дара в главной сокровищнице истории республики стартовал проект «В этом письме остаюсь жив», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Память в выставке, спектакле и книге

По такому случаю в музей пригласили юных патриотов из чебоксарской школы № 30, ветеранов военной службы, деятелей культуры и представителей СМИ. Как рассказала гостям заместитель директора Чувашского национального музея Татьяна Волкова, это трогательный проект, центральной темой которого станут фронтовые послания наших земляков.

«Солдатские письма — мир бесценной силы, свидетели высокого патриотизма героев страны, их подвига и веры в победу над врагом. Это одно из проявлений единства между тылом и фронтом», — отметила Татьяна Николаевна. По ее словам, в фондах музея хранятся уникальные предметы и личные вещи более 230 участников Великой Отечественной войны, особое место среди экспонатов занимает корреспонденция. В 2015 году, в честь 70-летия Победы, была издана книга документов, фотографий и солдатских писем. Нынешний проект продолжит начатое тогда дело по сбору правдивых историй о судьбах советских воинов.

Инициатива принадлежит Фонду развития Чувашского национального музея «Прокопий». Идею поддержали в Минэкономразвития республики и Фонде президентских грантов, а в число информационных партнеров наряду с ГТРК «Чувашия» вошла и наша газета.

В проекте три направления. Первое — это создание иммерсивной выставки писем и фотографий военных лет. Это значит, что через интерьерные решения, инсталляции, подлинные документы бойцов, «живые» экскурсии будет создано пространство, которое вовлечет посетителей во фронтовые будни. Вторая часть проекта — проведение фестиваля спектаклей по произведениям чувашских писателей — участников Великой Отечественной войны. В постановках будут задействованы любительские семейные «театры». И третье направление — это издание нового сборника солдатских треугольников, что особенно важно, поскольку бумажные «свидетели» военного лихолетья со временем ветшают и разрушаются.

Братьям по перу — с Северо-Западного фронта

«Эти письма для меня — золото», — призналась Валентина Ситова, передавая хрупкие листы сотрудникам Чувашского национального музея. Она рассказала, что младшая сестра Федота Александровича была поздним ребенком в семье, и когда он воевал на фронте, девочка еще только пошла в школу. Но именно она вместе с мамой Александрой Федоровной потом хранила фронтовые письма брата в старом плетеном чемоданчике. Когда родные отмечали столетие со дня рождения Федота Ситова, на его вотчине в Малом Батырево (Батыревский муниципальный округ) установили памятную плиту в честь героя. А поскольку Валентина Петровна занималась изучением истории рода, семейный архив был передан ей.

«Когда раскрыла и стала читать письма, полились слезы. Но некоторые строчки было не разобрать, требовалось время, чтобы понять и расшифровать записи. Среди бумаг нашла потрепанный дневник из сшитых меж собой тетрадок со стихами Федота Александровича. Над восстановлением материала работала восемь лет. В результате была издана книга «И пером, и ружьем», — сообщила исследовательница.

Валентина Петровна хорошо помнит маму журналиста — Александру Федоровну, которая прожила, между прочим, 90 лет. «Как-то спросила у прабабушки — каким был Федот? — поделилась воспоминаниями артистка. — А она отвечает: «Ну каким? Сидел на дворе да читал. Посылаю за водой, а он оторваться от книжки не может». «Попросила бы его снова», — сказала я. «Да как же можно, он ведь читал!» — отозвалась тогда Александра Федоровна… Жаль, что так рано умер. Сколько стихов и рассказов еще бы написал…»

Друзья вспоминали, что публицист носил на плече сумку-планшет и, похлопывая по ней, часто говорил: «Вот война закончится, тут есть материал для книги». Даже будучи на войне, Ситов не терял связи с чувашскими писателями Эльгером, Эсхелем, Агаковым, Алагером, Ильбековым: нет-нет да посылал им весточку с фронта.

«Дорогие собратья по перу и оружию! Будьте уверены в нашей силе и несокрушимой мощи. На всем участке государственной границы мы каждую пядь советской земли крепко держим в своих руках <…> Враг коварен и хитер. Отдадим все силы, а если понадобится, и жизнь для полного разгрома германского фашизма. Каждый из нас готов к самопожертвованию во славу Родины. <…> С боевым коммунистическим приветом ваш Хвет?р ?итта (литературный псевдоним. — Авт.). Северо-Западный фронт», — зачитала одно из писем внучатая племянница.

В посланиях товарищам Ситов интересовался, что нового в городе, что идет в театрах. «Тут нам не до театра. После войны уже наверстаем все упущенное», — отмечал Федот Александрович. Также спрашивал, нельзя ли прислать ему изданный на малой родине сборник его фронтовых рассказов. Эта книга вышла в 1941 году тиражом 3 тыс. экземпляров.

«Прошу прислать хотя бы один экземпляр. Ведь герои этих историй продолжают сражаться со мной на одном фронте. Жду с нетерпением. Ленинград, п/я 518», — озвучила строки из письма Валентина Петровна. Те рассказы по сей день хранятся в Национальной библиотеке Чувашии, правда, по словам Ситовой, в единственном экземпляре.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ За 1941-1945 годы в СССР было доставлено 10 миллиардов писем. Фронтовой треугольник стал одним из символов того времени.

От младшего политрука до гвардии майора

Подробнее о биографии писателя школьникам рассказал ведущий научный сотрудник сектора «Музей воинской славы» Чувашского национального музея Антон Поздеев.

Родился наш герой, как писалось выше, в деревне Малое Батырево в 1914 году. Окончил Батыревское педагогическое училище (до 1937 года — техникум). К слову, это альма-матер многих известных деятелей культуры, истинных патриотов и защитников Родины. Там, к примеру, преподавал когда-то Яков Ухсай, учились Николай Ильбеков, Геннадий Айги, Александр Табаков, который потом станет полным кавалером ордена Славы, участником Парада Победы в Москве в 1945 году. Окончил это училище и наш легендарный пулеметчик Иван Смирнов, боец Ленинградского фронта, которому Семен Эльгер посвятил целую поэму. А всего около восьми сотен преподавателей и учеников Батыревского училища встали на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны.

Федот Александрович же работал учителем в школе, корреспондентом в газете «Пионер сасси» («Клич пионера»), печатал стихи о новой советской жизни в чувашской деревне. В 1938 году окончил Ленинградский институт журналистики. А вскоре его призвали в Красную Армию и определили «нести дозор» в частях Ленинградского военного округа. Через год началась Советско-финляндская война, Ситов служил в составе 24-й стрелковой дивизии, был ответственным секретарем дивизионной газеты «Красноармеец». Но это не значит, что он отсиживался — довелось принимать участие и в сражениях.

Как-то военкор оказался в роте, на которую напали финны, командира ранило, он взял управление подразделением на себя и вместе с товарищами отбил семь вражеских атак. Смелость, ответственность и умение сорганизовать людей пригодились ему во время событий Великой Отечественной войны.

Федот Ситов был в строю с того самого дня, когда фашисты напали на Советский Союз. Во время блокады Ленинграда служил в 136-й стрелковой дивизии, той самой, что участвовала в прорыве блокады в 1943 году. После успешной операции «Искра» — переломного момента в ходе сражения за Северную столицу — стала называться 63-й гвардейской. На сайте «Подвиг народа» Антон Поздеев обнаружил учетную карточку фронтовика. В графе «воинское звание» указано, что он прошел путь от младшего политрука до звания гвардии майора. В документе значатся и награды — медали «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». Также был удостоен ордена Отечественной войны II степени. «Лично организовывал своевременную доставку газет в боевые порядки, сборку материала на поле боя под огнем противника», — изложены заслуги военкора в наградном листе. Погиб фронтовик 27 февраля 1944 года близ Нарвы, похоронен в братской могиле города Сланцы Ленинградской области. К сожалению, не осталось у него прямых потомков.

В семейном архиве Ситовых сохранились фотографии Федота Александровича. Рассматривая эти снимки, школьники заметили, как возмужал журналист с начала войны. А самые внимательные обратили внимание, что изменилась и военная форма — в Красной Армии во время Великой Отечественной войны впервые появились погоны.

Сплетение судеб

По рассказам Валентины Петровны, двоюродный брат Ситова Василий Степанович Волков — тоже участник войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, сражался на Белорусском фронте. Федот Александрович при жизни поддерживал с двоюродным братом связь.

Дети Василия Степановича тоже избрали военную стезю. А вот внук Александр Волков стал исследователем-археологом и поисковиком. Когда началась спецоперация, вступил в ряды добровольцев.

О своем коллеге и друге, к великому сожалению, погибшем на самом сложном участке СВО, в своей статье «Кто, если не я…» рассказывал председатель регионального отделения Поискового движения России Евгений Шумилов в одном из февральских номеров «СЧ» этого года. Переписку с ним он по сей день хранит в телефоне, ведь в ней Саша, как и Федот Александрович в своих письмах, тоже остается живым…