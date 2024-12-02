К кошельку — через сердце

К рекламе выгодных вложений в интернете медработник из Чебоксар, возможно, отнеслась бы критически, но молодой и незамужней даме о таком способе заработка рассказал знакомый.

С парнем по имени Дмитрий они «сконтачились» в социальных сетях и переписывались пару месяцев, пока тот, как бы между прочим, не сообщил, что неплохо зарабатывает на покупке-продаже акций. «Сам я не особо в этом понимаю, — откровенничал виртуальный собеседник, — всеми делами заправляет мой племянник Кирилл». Ну и за этим последовало предложение — не руки и сердца, а связаться через программу голосового и видеообщения с этим самым «продвинутым» племянником. «Чисто по дружбе» Кирилл обещал поделиться всеми секретами бизнеса, посоветовав для начала установить специальное приложение и открыть в нем брокерский счет. Затем девушку «передали» другому «финансовому аналитику», который помогал начинающему инвестору с покупкой-продажей ценных бумаг и валюты. Чебоксарка вошла в азарт, день ото дня наблюдая астрономический рост цифр на своем брокерском счете, который она пополнила на сумму более 1 млн рублей. Причем, «инвестиционный капитал» дама раздобыла с огромным трудом, взяв кредиты в нескольких банках.

Неприятности начались с момента, когда «разбогатевшая в одночасье» влюбленная горожанка решила вывести средства. Сначала инвест-площадка неожиданно «заблокировала» счет. Для разблокирования и защиты электронного кошелька у нее выманили еще миллион с лишним рублей, а потом стали убеждать привлечь еще и «посредника» для проведения дополнительных финансовых операций. Только тогда доверчивая жертва «дистанта», потерявшая свыше двух миллионов рублей, наконец начала прозревать, но с Димой все равно переписываться не перестала. Тот сам бросил плести любовные сети, видимо, убедившись, что кредитный лимит барышни исчерпан, а «доить» знакомую, привлеченную в качестве «бенефициара», несостоявшаяся миллионерша не собирается. По обращению потерпевшей в ОМВД России по г. Новочебоксарску возбуждено уголовное дело…

Жестко разбилась о реальность и любовная лодка жительницы Батыревского округа, разменявшей седьмой десяток лет (любви, как известно, все возрасты покорны). Ее виртуальный роман с русским американцем тоже продолжался несколько месяцев, пока «воспылавший» чувствами мигрант не сообщил, что выслал в подарок любимой женщине автомобиль. От такой щедрости пенсионерка чуть с ума не сошла и не придала значения «постскриптуму», что нужно оплатить таможенный сбор. На крыльях любви сельчанка примчалась в отделение банка с полусотней тысяч в руках, где ее «приземлила» заместитель руководителя Лина Мукина. Узнав в чем дело, специалист кредитного учреждения вызвала полицию, а в межмуниципальном отделе МВД России «Батыревский» романтичной особе добавили «правды жизни». От стражей порядка женщина узнала, что ее пытались обмануть по известной схеме и переводом 50 тысяч рублей, которые запросил друг по переписке, дело бы не ограничилось. Следователей потерпевшая заверила, что заблокировала своего интернет-ухажера, но полной уверенности в этом, увы, нет. Ведь подарками в виде машин, пусть даже мифическими, представительницы слабого пола у нас не избалованы.