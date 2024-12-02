Минуты перекура крадут годы жизни

Можно делать зарядку, следить за питанием, соблюдать режим труда и отдыха, но, если человек курит, все его усилия в поддержании здорового образа жизни будут стремиться к нулю. Вредны не только сигареты, а абсолютно все формы табака — и трубочный, и нюхательный, и жевательный, убеждены медики. О том, какой ущерб организму приносит эта вредная привычка и как от нее избавиться, рассказали врачи Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины.

Что происходит в организме во время курения? В кровоток поступает никотин и сразу же стимулирует надпочечники — они начинают вырабатывать адреналин, активизирующий центральную нервную систему. Увеличиваются кровяное давление, частота сердечных сокращений, набирает интенсивность дыхание. Растет и уровень допамина, отвечающего за удовлетворенность и удовольствие. Под длительным воздействием никотина меняются ткани мозга, что приводит к зависимости. Исследования показывают, что этому способствуют и дополнительные вещества в табачном дыме — такие как ацетальдегид. Даже осознавая последствия, часто человек не может одолеть вредную привычку. Без табака начинается абстиненция — появляются раздражительность, нарушаются внимание и сон, растет аппетит… И очень хочется снова взять в руки сигарету.

Существует множество мифов о безвредности курения. Вместе с врачом центра Екатериной Абызовой постараемся их развенчать. Многие думают, что это не так опасно. Но факты говорят сами за себя: курение — одна из причин целого ряда хронических заболеваний, и прежде всего дыхательных путей (бронхит, эмфизема, обструкционная болезнь легких). Оно значительно увеличивает статистику сердечно-сосудистых проблем. Эта вредная привычка провоцирует риски развития рака — легких, пищевода, мочевого пузыря, поджелудочной железы и других органов. Причем от так называемых «легких» сигарет ничуть не легче: они так же вредны для здоровья, а выкуривают их обычно больше, чтобы получить такое же количество никотина.

Многие щелкают зажигалкой, чтобы якобы успокоиться. «На самом деле курение увеличивает уровень стресса и тревожности, — говорит врач по медпрофилактике Екатерина Абызова. — Исследования показывают, что курильщики живут на десять-пятнадцать лет меньше. От их пристрастия страдают и окружающие. Люди, находящиеся рядом, тоже вдыхают дым и токсины. Фактически пассивное курение может быть таким же опасным».

«В любой момент брошу», — опрометчиво думает курильщик. Но через некоторое время начинает замечать — желание курить возникает все чаще. Такая зависимость — хроническая болезнь. Конечно, есть люди, которые избавляются от вредной привычки одномоментно, раз и навсегда. Но большинству требуется немало попыток. Тогда, возможно, подходит другой способ: постепенно уменьшать число выкуренных сигарет, чтобы к определенной дате полностью отказаться от них. Самое главное — не откладывать. Решили — начинайте действовать в тот же день.

«С целью повышения мотивации полезно посчитать, сколько денег уходит на сигареты в день, в неделю, за месяц и год. Подумайте, что можно купить для себя на сэкономленные деньги, — советует врач Елена Егорова. — Если же самостоятельно справиться не получается, то стоит обратиться к специалистам, которые назначат наиболее эффективную терапию в конкретной ситуации». Консультирование по поводу отказа от табака можно пройти в кабинетах и отделениях медицинской профилактики многопрофильных больниц, а при сильной зависимости — в наркологических кабинетах.

«Двадцать минут без сигарет — и стабилизируются сердечный ритм, артериальное давление. Через 8 часов в крови вдвое уменьшается уровень никотина и угарного газа, который блокирует процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания, — приводит убедительные цифры ее коллега Лариса Агеева. — Спустя сутки кислорода, необходимого для обменных процессов, становится больше, что благотворно сказывается на цвете лица. Через три дня улучшается функция дыхания, а через семь дней дыхательная система уже активно очищается от слизи с токсичными смолами. Если продержаться два месяца, то появляются тонус и активность, потому что налаживается кровообращение в сосудах и капиллярах. Кожа обретает гладкость и упругость».

А дальше преимуществ отказа от курения только прибавляется. В период от 3 до 9 месяцев восстанавливается эпителий бронхов и легких. Через год полностью пропадает одышка, на 50% сокращается риск развития коронарного синдрома. Вероятность сердечного приступа и инсульта значительно снижается спустя два года. Шансы «заработать» рак ротовой полости, горла, пищевода, мочевого пузыря, рака шейки матки падают вдвое за пять лет, а за десять — вполовину уменьшится возможность появления рака легких. Спустя 15 лет риск сердечно-сосудистых диагнозов у бывших курильщиков такой же, как и у тех, кто никогда не курил. Через 20 лет те, кто бросил сигарету, прибавят к своей жизни еще десятилетие — по сравнению с курильщиками.

Полезные советы бросающим курить

Уберите с глаз сигареты, зажигалки и пепельницы.

Постарайтесь не курить как можно дольше после сна и приема пищи.

Избегайте, хотя бы на время, общения с курильщиками, не подходите к тем, кто дымит.

Не пугайтесь, что в первые дни без сигарет повысится раздражительность — это пройдет.

Хвалите себя каждый раз, когда получается удержаться от курения.

Если желание взять сигарету слишком сильно — отвлекитесь, переключитесь на что-нибудь интересное, помедитируйте, сделайте небольшой комплекс упражнений, почистите зубы, сходите в душ.

В это непростое время важно обеспечить себя сбалансированным питанием, обильным питьем, умеренными физическими нагрузками, которые усиливают выработку гормонов удовольствия и смягчают симптомы отмены.

В течение первых двух недель откажитесь от алкоголя, кофе, острой и соленой пищи, которые провоцируют желание курить.